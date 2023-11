Update: Adyen presenteert nieuwe doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in het derde kwartaal de omzet iets sterker zien stijgen dan de transacties en presenteerde nieuwe doelstellingen voor de komende drie jaar. Dit bleek uit een persbericht dat Adyen uitstuurde voor aanvang van een beleggersbijeenkomst in het Amerikaanse San Francisco vanavond. Adyen verwerkte 243,1 miljard euro aan transacties, een groei van 21 procent op jaarbasis. In de eerste zes maanden was dit nog een groei van 23 procent. De omzet steeg met 22 procent naar 413,6 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen zou de omzet 4 procent hoger zijn uitgevallen, aldus Adyen. In de eerste jaarhelft steeg de omzet met 21 procent. Meer cijfers verstrekte Adyen woensdagavond niet in het persbericht. Wel meldde Adyen dat het in de laatste maanden zit van versnelde investeringen, wat resulteerde in het aannemen van veel nieuwe mensen. Afgelopen kwartaal kwamen er nog 175 werknemers bij. Het tempo van aannemen gaat nu geleidelijk omlaag, zo liet het betaalbedrijf weten. In het vierde kwartaal zullen maximaal evenveel nieuwe mensen worden aangenomen als in het afgelopen kwartaal. Langere termijn Woensdagavond liet Adyen weten dat de kansen voor de lange termijn ongewijzigd blijven, maar het betaalbedrijf presenteerde woensdagavond wel nieuwe doelstellingen voor de komende drie jaar, tot en met 2026. In deze periode wil Adyen de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien en de EBITDA-marge moet in 2026 boven de 50 procent liggen. Verder zal Adyen ongeveer 5 procent van de netto-omzet blijven gebruiken voor investeringen. Adyen rekende voorheen voor de middellange termijn op een gemiddelde omzetgroei van 25 tot iets in de 30 procent per jaar met een stijging van de EBITDA-marge naar meer dan 65 procent op lange termijn. Zakenbank Jefferies zei in een reactie dat de nieuwe doelen van Adyen nog altijd ambitieus ogen. De omzet en de transacties in het derde kwartaal waren volgens de bank geen heel grote verrassingen, maar de 175 nieuw aangenomen werknemers, was wel flink lager dan Jefferies had verwacht. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

