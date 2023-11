Kan Adyen verrassen op zijn beleggersdag?

(ABM FN-Dow Jones) In aanloop naar de beleggersdag op woensdag van Adyen, met details over het derde kwartaal, buigen beleggers zich over de vraag of het betaalbedrijf nieuwe informatie zal geven die voor koersherstel kan zorgen, na de implosie van de beurskoers in de afgelopen periode.

De update dient ter ondersteuning van Adyens gesprekken met aandeelhouders op de beleggersdag, zo verklaarde het betaalbedrijf zelf bij de aankondiging. "Adyen is van mening dat deze kwartaalupdate de commitment van het bedrijf onderstreept om transparanter te worden en om een open dialoog te voeren."

Analist Josh Evans van Bank of America merkte op dat meer betaalbedrijven onder druk stonden op de beurs, maar juist bij Adyen is er nog veel belangstelling van beleggers om weer in te stappen bij een lagere koers. Of dat terecht is, betwijfelt hij.

Op basis van een jaarlijkse omzetgroei van 20 procent en EBITDA-groei van 25 procent komt een analist van Bank of America nog wel op een koersdoel van 950 euro. Het aandeel Adyen, dat in augustus van een klif tuimelde, staat daar ruim onder op 693,00 euro.

Een meer somber scenario, met een omzetgroei van slechts 10 procent per jaar zou de koers kunnen laten dalen tot 442 euro, maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk, tenzij de concurrentie van PayPals Braintree verder versnelt, denkt Evans.

Hij verwacht dat Adyen woensdag meer duiding zal geven over de volumegroei en netto-omzetgroei in het derde kwartaal en de outlook voor de omzetgroei van "25 tot ruim 30 procent" kan aanpassen en waarschuwt voor een teleurstelling.

Nu rivaal Braintree een lagere marge vraagt, terwijl de consument in de VS stabiele bestedingen aan ecommerce laat zien, denkt Evans dat er weinig kans is dat de omzetgroei in het derde kwartaal is gestabiliseerd. Bank of America gaat daarom uit van 15 procent groei in het tweede halfjaar, ruim lager dan de analistenconsensus van 19 procent. Ook voor 2024 is de analist somberder dan de gemiddelde analist.

Evans denkt dat Adyen er verstandig aan doet de outlook bij te stellen naar een meer realistisch niveau. Dit zou de aandelenkoers volgens de Amerikaanse bank met nog eens 14 procent kunnen laten dalen.

Een aandeleninkoop kan nog wel een onverwachte opsteker betekenen voor de koers, maar zou niet overeenkomen met wat Adyen nog maar enkele weken geleden hierover liet doorschemeren, aldus Evans.

Zakenbank Jefferies keek nog eens goed naar de uitspraken die rivaal PayPal deed over de concurrentiestrijd met Adyen.

Analist Hannes Leitner van Jefferies concludeerde dat Braintree de tarieven voorlopig laag zal houden en de eigen marges met name zal willen verbeteren via cross-selling en door minder op nieuwe klanten te jagen. De analist rekent op een omzetgroei van 16 procent voor Adyen in het derde kwartaal, terwijl de marge verder daalde op kwartaalbasis van 45,4 tot 43,7 procent als gevolg van uitbreiding van het personeelsbestand door Adyen. Dit brengt Jefferies op een koersdoel van 720 euro met een Houden advies.