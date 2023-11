BioNTech geeft omzetwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft maandag gewaarschuwd dat de inkomsten uit coronavaccins dit jaar flink lager zullen uitvallen dan eerder werd verwacht en kondigde tevens aan minder uit te zullen geven. Dat bleek uit een kwartaalupdate van de Duitse vaccinproducent. BioNTech rekent op een omzet van circa 4 miljard euro uit coronavaccins dit jaar, waar het bedrijf eerder nog rekende op circa 5 miljard euro. Vertragingen in de goedkeuringen door toezichthouders en ook afwaarderingen zoals die recent door partnerbedrijf Pfizer werden gedaan, droegen bij aan deze lagere verwachting. BioNTech is van plan om 1,8 miljard tot 2,0 miljard euro te investeren in onderzoek en ontwikkeling dit jaar, in plaats van de eerder genoemde 2,4 miljard tot 2,6 miljard euro. Daarnaast denkt BioNTech minder te investeren dan eerder gepland en ook zullen de verkoop- en algemene kosten lager uitvallen. De nettowinst in het derde kwartaal was 161 miljoen euro. Dat was bijna 1,8 miljard euro winst een jaar eerder. De omzet daalde dan ook drastisch, van 3,5 miljard naar 895 miljoen euro. De afwaarderingen van de voorraden door Pfizer verlaagde de inkomsten met meer dan een half miljard euro. Bron: ABM Financial News

