Europese beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur licht lager, na de koerswinsten van vorige week, terwijl beleggers blijven afwegen wanneer de beleidsrentes van de centrale banken in de VS en Europa weer kunnen worden verlaagd. De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 444,02 punten, de Duitse DAX verloor 0,2 procent op 15.160 punten en voor de Franse CAC 40 was er een min van 0,3 procent op 7.024 punten. De Britse FTSE 100 verloor 0,1 procent tot 7.408 punten. De beurzen stegen vorige week na een zwak Amerikaanse banenrapport, dat de hoop voedt dat er geen renteverhogingen door de centrale banken meer volgen. De Duitse fabrieksorders stegen in september licht, waar een daling met 1,5 procent was voorzien. De activiteit in de dienstensector van de eurozone is in oktober echter naar het laagste niveau in 32 maanden gedaald, zo bleek maandag uit cijfers van S&P Global. Opnieuw een klap, oordeelde econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De olieprijs steeg ruim anderhalf procent. WTI-olie voor december werd 1,8 procent duurder op 81,94 dollar en Brent-olie 1,6 procent op 86,27 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0753. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0726 op de borden. Volgens Commerzbank is voor de dollar op korte termijn weinig ruimte om weer te stijgen na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Bedrijfsnieuws



Zalando was een uitblinker in Frankfurt met een plus van ruim 3procent, terwijl ook Adidas het goed deed met een koerswinst van meer dan een porcent.



Betaalbedrijf Adyen voerde de dalers in Europa aan met een min van 3 procent in aanloop naar een update aanstaande woensdag. Sectorgenoot Wordline bleef ook dalen met een min van 2 procent. Telecom Italia heeft het bod van KKR van meer dan 20 miljard dollar op zijn vastelijnnetwerk geaccepteerd. Dit moet de schuld van het Italiaanse telecombedrijf weer binnen beheersbare proporties terugbrengen. Ryanair zal dividend gaan betalen, en wel 400 miljoen euro, na de sterke winstgroei in het afgelopen halfjaar. Het aandeel Ryanair steeg 6 procent. Sectorgenoot Air France-KLM won 2 procent. LVMH neemt brillenfabrikant Barto Perreira uit Los Angeles over. Dat maakte het Franse Luxemerk bekend. Het aandeel LVMH daalde 1,1 procent. Postaandelen hadden het lastig, na een tegenvallende kwartaalupdate van PostNL. Het aandeel daalde bijna 12 procent en Bpost ging ook 1,1 procent lager. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,2 procent in het groen. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdag hoger. De S&P 500 steeg 0,9 procent op 4.358,34 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.061,32 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.478,28 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.