TKH sluit meerjarig contract met Vattenfall

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKF heeft een meerjarig raamcontract gesloten met Vattenfall. Dit maakte TKH Group, het moederbedrijf uit Haaksbergen, maandagochtend bekend. Het gaat om het leveren van zogeheten inter-array kabels voor offshore windparken in Europa die Vattenfall de komende jaren zal ontwikkelen. Het eerste project betreft het Duitse Nordlicht cluster. Het contract heeft een initiële looptijd van drie jaar, maar kan met nog eens vijf jaar worden verlengd. Het raamwerkcontract volgt volgens CEO Alexander van der Lof na een succesvolle samenwerking voor de windparken Hollandse Kust Zuid 1+2. Financiële details werden maandag niet gegeven. Bron: ABM Financial News

