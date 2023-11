Valuta: euro stabiel na stijging

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro hield maandag de winst vast die de eenheidsmunt eind vorige week boekte na een zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport.

De euro/dollar noteerde maandagochtend 0,1 procent hoger op 1,0746 dollar.

Daarmee is de euro aanmerkelijk aangesterkt vergeleken met voor het weekend, en de gehele vorige maand, toen de de koers nog veelal tussen 1,05 en 1,06 dollar schommelde.

Het sentiment is weer meer 'risk-on', zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank, onder andere door de overtuiging in de markt dat het gedaan is met de renteverhogingen en dat de aandacht nu uit kan gaan naar het moment waarop de beleidsrentes van centrale banken weer kunnen worden verlaagd.

De rendementen op staatsleningen zijn daardoor over een brede linie weer gedaald. Lagere rentes zijn goed voor de aandelenmarkten en zorgen ook dat valutabeleggers veilige havens als de dollar weer verlaten.

Daarbij komt het uitblijven van grootschalige escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, dat eveneens bijdraagt aan de grotere risicobereidheid.

Rabobank houdt niettemin vast aan de verwachting dat de dollar zal aansterken in de komende maanden om over drie tot zes maanden uit te komen rond een euro/dollar van 1,02.

Dat de dollar toch weer zal aansterken, komt volgens Rabobank omdat de risico's voor de eurozone groter zijn, onder andere door de grotere afhankelijkheid van de wereldmarkt voor energieprijzen, maar ook door de grotere blootstelling aan geopolitieke risico's.

Volgens Commerzbank heeft de dollar voorlopig niet veel vooruitzicht om verder te stijgen na de zwakker dan verwachten banencijfers van vrijdag, maar zal de Amerikaanse munt waarschijnlijk wel stabiel blijven deze week, bij gebrek aan richtinggevende economische cijfers.

"Op basis van het monetaire beleid is het opwaartse potentieel van de dollar min of meer opgebruikt en de markt prijs snellere renteverlagingen in dan de Fed zelf signaleert met zijn dot plot", aldus Antje Praefcke van Commerzbank.

De dalende inflatie en de zwakkere economische groei in de VS zullen meer druk op de dollar zetten, terwijl het vooruitzicht op nog een renteverhoging door de Federal Reserve in december nu "minimaal" is geworden, volgens Praefcke.

Mevissen van Rabobank meent dat het economische nieuws deze week beperkt is, na het banenrapport van vrijdag. Er zijn geen inkoopmanagersindices of nieuwe inflatiecijfers meer, en dus is de kans op marktbewegingen op basis van die cijfers niet erg groot.