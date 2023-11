Bescheiden winst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger, na de winsten van vorige week. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel naar 736,58 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING hadden beleggers even een zetje van zwakkere Amerikaanse macrocijfers nodig om het roer om te gooien. Op Wall Street werden de arbeidsmarktcijfers vrijdag met gejuich ontvangen, nu het wel zo goed als zeker is dat de Federal Reserve de rente niet meer gaat verhogen. Anticiperend op een eerste renteverlaging dook de Amerikaanse tweejaarsrente vrijdag met maar liefst 15 basispunten omlaag naar 4,84 procent en de tienjaarsrente daalde 9 basispunten en de dollar verzwakte met 1 procent naar 1,073 tegenover de euro. "Wij verwachten dat rentes in de komende 12 maanden nog verder zullen dalen, maar niet in één rechte lijn", aldus Wiersma. Verder werd vandaag bekend dat in Duitsland, Franrijk en Italië de dienstensector nog steeds krimpt. In Spanje daarentegen was een lichte groei te zien. Voor de gehele eurozone kwam de inkoopmanagersindex uit op 47,8, het laagste niveau in 32 maanden. Opnieuw een klap, oordeelde econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Geen rooskleurig beeld", voegde de econoom daaraan toe. Wel zijn de verwachtingen voor de komende 12 maanden iets verbeterd, "maar ze blijven ruim onder het langetermijngemiddelde." De olieprijzen stegen maandagochtend en een vat Brentolie werd 1,6 procent duurder op 86,28 dollar. Dit is mede het gevolg van de bevestiging van Saoedi-Arabië en Rusland dat zij ook in december hun productie vrijwillig zullen inperken, vanwege zorgen over de vraag naar olie en de economische groei. Vorige week daalden de olieprijzen nog ongeveer 5 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een koerswinst van 1,5 procent, gevolgd door Shell, dat 0,4 procent kon bijschrijven. Adyen was met een verlies van 2,8 procent de grootste daler. Later deze week houdt de betaalspecialist een beleggersdag. In de AMX won Galapagos ruim 4 procent en profiteerde Air France-KLM van de goede cijfers van Ryanair. Het aandeel steeg 2,2 procent. Basic-Fit steeg 1,3 procent nadat Degroof Petercam het aandeel van de verkooplijst haalde. En Fugro kon 1,8 procent bijschrijven nadat Degroof het koersdoel verhoogde van 20,00 naar 23,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In de AScX gingen de duimen omlaag voor de cijferrapportage van PostNL. Het postbedrijf rapporteerde een negatief bedrijfsresultaat en werd voorzichtiger over heel 2023. Zakenbank Jefferies sprak van een teleurstelling en het aandeel verloor bijna 12 procent. Degroof verlaagde het koersdoel van 1,95 naar 1,75 euro, maar handhaafde het Houden advies. Het aandeel B&S daalde met 1,2 procent na cijfers. Volgens ING deed B&S het goed, gezien de moeilijke marktomstandigheden.



Accsys ging aan kop in de AScX en won 2 procent. Bron: ABM Financial News

