Beursblik: ING verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 75,00 naar 70,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. De koersdoelverlaging volgt na de recente kwartaalcijfers van Akzo, "maar vooral door lagere waarderingen bij sectorgenoten". De kwartaalcijfers noemde ING “redelijk conform verwachting”. Voor dit jaar en 2024 en 2025 verhoogde de bank de taxaties voor de aangepaste EBITDA met 0,5, 1,2 en 1,8 procent. Ook gaat de bank uit van een significant lagere schuld aan het einde van 2023. Voor 2024 rekent de bank op een “bescheiden” volumegroei en een verder herstel van de marge. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.