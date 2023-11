Europese dienstensector op laagste niveau in 32 maanden

(ABM FN-Dow Jones) De activiteit in de dienstensector van de eurozone is in oktober naar het laagste niveau in 32 maanden gedaald. Dit bleek maandag uit cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex kwam in oktober uit op 47,8 tegen 48,7 in september.

Opnieuw een klap, oordeelde econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Geen rooskleurig beeld", voegde de econoom daaraan toe. Wel zijn de verwachtingen voor de komende 12 maanden iets verbeterd, "maar ze blijven ruim onder het langetermijngemiddelde."

Donderdag bleek dat de inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie fractioneel was gedaald van 43,5 in september naar 43,4 in oktober.

Daarmee kwam de samengestelde index uit op 46,5 in oktober tegen 47,2 in september. Het laagste niveau in 35 maanden.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.