Ryanair profiteert van sterke zomer en gaat dividend uitkeren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft een sterk eerste halfjaar gedraaid, dat eindigde op 30 september, mede dankzij een goede zomer. Dat bleek maandag uit de resultaten van de Ierse luchtvaartmaatschappij. De eerste zes maanden werden afgesloten met 2,18 miljard euro nettowinst, tegen 1,37 miljard euro een jaar eerder. De omzet van Ryanair steeg dan ook van 6,62 miljard euro een jaar eerder naar 8,58 miljard euro afgelopen halfjaar. Omgerekend steeg de winst per aandeel zelfs met 72 procent van 1,11 naar 1,91 euro. De bezettingsgraad steeg van 94 naar 95 procent. Het bedrijf maakte ook bekend dat het een bedrag van 400 miljoen euro als dividend wil gaan uitkeren, ofwel 0,35 euro per aandeel. Het is voor het eerst dat er een regulier dividend wordt uitgekeerd. Ook in de toekomst wil Ryanair dividend blijven uitkeren, circa een kwart van de winst na belastingen. Outlook Ryanair blijft rekenen op ongeveer 183,5 miljoen passagiers in dit boekjaar, hoewel het definitieve cijfer afhangt van de leveringsverplichtingen van Boeing tussen nu en het einde van het jaar. Zoals eerder aangegeven, verwacht de luchtvaartmaatschappij dat de kosten per eenheid exclusief brandstof met circa 2 euro zullen stijgen, waardoor de kostenkloof tussen Ryanair en concurrerende luchtvaartmaatschappijen in Europa nog groter wordt. De boekingen richting de kerst zijn volgens de maatschappij robuust. Ondanks de onzekerheid over de leveringen van Boeing, een naar verwachting 1,3 miljard euro hogere brandstofrekening voor het hele jaar, zeer beperkte zichtbaarheid op het vierde kwartaal en het risico van zwakkere consumentenbestedingen in de komende maanden, verwacht Ryanair nu dat de winst na belastingen dit boekjaar zal uitkomen tussen de 1,85 miljard en 2,05 miljard euro, uitgaande van bescheiden verliezen gedurende de tweede helft van de winterperiode. Ryanair gaf tenslotte aan dat de outlook sterk afhankelijk blijft van onvoorziene gebeurtenissen zoals in Oekraïne of Gaza tussen nu en eind maart 2024. Bron: ABM Financial News

