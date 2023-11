AEX start handelsweek vermoedelijk vlak na rally

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting neutraal van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een onveranderde opening.

Afgelopen week vond de AEX nog overtuigend de weg omhoog met een stijging op weekbasis van ruim drie procent naar 736,31 punten.

"Op de financiële markten lijkt de wind wat te gaan liggen. Er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar de sterkste tegenwind is gaan liggen nu centrale banken stoppen met het dichtdraaien van de geldkraan", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was er ook wel sprake van een opluchtingsrally na de slechte oktobermaand. "Maar dat maakt de rally er niet minder welkom op."

Een belangrijke aanleiding voor het positieve sentiment was het besluit van de Federal Reserve om de rente afgelopen woensdagavond niet te verhogen, en de opmerking van voorzitter Jerome Powell bij de toelichting op het besluit dat de Fed nu eerst de gevolgen van de hogere rentes op de economie wil afwachten.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde in reactie scherp en aandelen kregen over de brede linie een flinke impuls. ING verwacht nu dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Voor volgend jaar worden renteverlagingen verwacht.

Het Amerikaanse banenrapport viel daarnaast vrijdag tot opluchting van beleggers lager uit dan de verwachtingen, met een banengroei van 150.000, waar 170.000 werden verwacht, en een stijging van de werkloosheid met 0,1 procent naar 3,9 procent in oktober. De stijging van het gemiddelde uurloon, een belangrijke aanjager voor de inflatie, bedroeg daarnaast 0,2 procent, waar economen rekenden op een stijging van 0,3 procent.

De hoofdindices op Wall Street kleurden vrijdag voor de vijfde dag op rij groen, en op weekbasis was sprake van de beste handelsweek van het jaar, met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 5,8 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 6,6 procent bijschreef.

De Amerikaanse small-cap index Russel 2000 won op weekbasis zelfs 7,5 procent. Dit beeld was ook zichtbaar in Amsterdam, waar de indices voor kleinere ondernemingen, de AMX en de AScX, respectievelijk 7,9 procent en 5,1 procent klommen. Deze bedrijven worden vaker als conjunctuurgevoelig en daardoor cyclisch beschouwd.

De Amerikaanse olie-future stond afgelopen week juist onder druk met een daling op weekbasis van circa 5 procent.

Analisten blijven wel de oorlog tussen Israël en Hamas nauwlettend volgen om te zien of het conflict zich zal verspreiden, met mogelijke betrokkenheid van Iran. Na het begin van de oorlog steeg de olieprijs nog uit vrees dat een breder conflict onder meer zou kunnen leiden tot zwaardere sancties van de VS tegen de export van Iraanse ruwe olie.

Tot nu toe zijn er echter geen tekenen van productieverstoringen in het Midden-Oosten, maar de oliemarkt "blijft onderbevoorraad en naar onze mening is het nog te vroeg om eventuele geopolitieke risico's volledig uit te prijzen", zei energie-analist Barbara Lambrecht van Commerzbank.

Saoedi-Arabië en Rusland hebben zondag bevestigd dat zij ook in december hun productie vrijwillig zullen inperken, vanwege zorgen over de vraag naar olie en de economische groei. Saoedi-Arabië beperkt de eigen productie op dit moment al met 1 miljoen vaten per dag. In december zal de productie op ongeveer 9 miljoen vaten per dag liggen, schreef persbureau Reuters zondag.



De dollar gaf daarnaast afgelopen week na het rentebesluit van de Fed duidelijk terrein prijs ten opzichte van de euro. Voorafgaand aan het rentebesluit noteerde het muntpaar op 1,0527, en vanochtend stond er een koers van 1,0733 op de borden.

Azië fors hoger en Seoel verbiedt short selling

De Aziatische beurzen koersen vanochtend overtuigend hoger met winsten van anderhalf tot twee procent voor de hoofdindices in Tokio en Hongkong. Absolute uitblinker is echter Seoel, waar de Kospi index en de elektronische beurs Kosdaq respectievelijk 4,5 en 7 procent winnen.

Aanleiding is een zondag opnieuw ingevoerd Zuid-Koreaans verbod op short-selling, het speculeren op koersdalingen. De onverwachte herinvoering is volgens de toezichthouder noodzakelijk om “een gelijk speelveld te creëren” tussen institutionele- en particuliere beleggers.

Analisten wezen erop dat de stap zeer ongebruikelijk is, omdat er geen sprake is van een financiële crisis of externe schok, die een verbod zou rechtvaardigen.

Onzekerheid rond de regulering van short selling weerhield de invloedrijke indexaanbieder MSCI er tot nu toe van om Zuid-Korea op te waarderen naar de status van ontwikkelde aandelenmarkt,

Ook deze week staan er weer veel bedrijfscijfers op de agenda, hoewel we inmiddels wel over de piek heen zijn. Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag vooral aandacht voor de inkoopmanagersindices voor de dienstensector, die in de loop van de ochtend in de eurozone worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

PostNL zag in het derde kwartaal de omzet licht stijgen, terwijl het bedrijfsresultaat negatief was en het bedrijf iets voorzichtiger werd over heel 2023. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat kwam in het derde kwartaal uit op 11 miljoen euro verlies. De consensus rekende op 3 miljoen euro winst. PostNL waarschuwde dat het verwacht aan de onderkant van de outlook voor 2023 uit te zullen komen.

B&S Group boekte in het derde kwartaal evenveel omzet als een jaar eerder, terwijl de brutomarge steeg en het bedrijf de outlook voor heel 2023 handhaafde. De omzet bedroeg 545,0 miljoen euro, tegen 544,3 miljoen euro een jaar eerder.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,9 procent op 4.358,34 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.061,32 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.478,28 punten.