Stabiele omzet B&S Group Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het derde kwartaal evenveel omzet geboekt als een jaar eerder, terwijl de brutomarge steeg en het bedrijf de outlook voor heel 2023 handhaafde. Dat maakte het bedrijf maandagochtend bekend. De omzet bedroeg 545,0 miljoen euro, tegen 544,3 miljoen euro een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van het jaar kwam de omzet hierdoor uit op 1,60 miljard euro, wat 4,9 procent meer is dan een jaar eerder in dezelfde periode. De brutowinst verbeterde volgens CEO Peter van Mierlo door verandering van de mix. De personeelskosten bleven stijgen in het derde kwartaal, hoewel minder snel dan in de voorgaande kwartalen, meldde B&S. De stijging heeft te maken met de krappe arbeidsmarkt en de inflatie. Personal Care zag de omzet tegen constante wisselkoersen stijgen met 36 procent in het derde kwartaal, terwijl bij Liquors de omzet met bijna 11 procent daalde. Bij Beauty steeg de omzet met 1,5 procent. CEO Van Mierlo zei dat het segment Personal Care beter presteerde dan de andere segmenten. De divisie Liquors werd juist geraakt door aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Beauty deed het minder goed door valuta-effecten. "Al met al waren de derdekwartaalcijfers in lijn met onze verwachtingen en zijn we in de positie om de outlook voor 2023 te halen", aldus Van Mierlo. B&S Group verwacht dat het koopgedrag van consumenten een factor blijft die de omzet en marges in de rest van het jaar zal beïnvloeden, verwijzend naar onzekerheden in verband met de hoge inflatie. Daarbij herhaalde het bedrijf de verwachting van een marginale groei van de omzet in de tweede helft van het jaar, en verder stijgende brutomarges dankzij de veranderende samenstelling van de omzet. De EBITDA-marge zal in 2023 rond de 5 procent liggen, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.