Aziatische beurzen noteren hoger dankzij positief slot Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in Azië noteerden maandagochtend hoger, mede geholpen door een positief slot op Wall Street afgelopen vrijdag, en nadat Zuid-Korea opnieuw een verbod op short selling heeft ingesteld

De Japanse Nikkei 225 handelde 2,5 procent hoger op 32.713,75 punten, de beurs in Hong Kong won 1,5 procent op 17.925,10 punten en in Shanghai koerste de index 0,7 procent hoger op 3.053,96 punten. De grootste stijger was Zuid-Korea. De beurs in Seoel wist 4 procent bij te schrijven.

De financiële autoriteiten in Zuid-Korea gaven aan dat short-selling tot eind juni 2024 verboden zal zijn. Short-selling is wanneer een handelaar geleende aandelen verkoopt om die op een later moment tegen een lagere prijs terug te kopen, ofwel speculeert op een daling van de koers.

Verder bleek de Japanse dienstensector in oktober minder sterk gegroeid, aldus cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 53,8 in september naar 51,6 in oktober.



Het positieve sentiment in Azië is daarnaast ook te danken aan het sterke slot in de VS en vanochtend lijken de beurzen in Europa iets hoger te gaan openen.