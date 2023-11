Reuters: Saoedi-Arabië en Rusland verlagen olieproductie ook in december Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Saoedi-Arabië en Rusland hebben zondag bevestigd dat zij ook in december hun productie vrijwillig zullen inperken, vanwege zorgen over de vraag naar olie en de economische groei. Saoedi-Arabië beperkt de eigen productie op dit moment al met 1 miljoen vaten per dag. In december zal de productie op ongeveer 9 miljoen vaten per dag liggen, schreef persbureau Reuters zondag op basis van een verklaring van het Saoedische ministerie van Energie. In navolging van Saoedi-Arabië liet Moskou weten ook vast te houden aan de huidige productiebeperking. In het geval van Rusland gaat het om 300.000 vaten per dag. Bron: ABM Financial News

