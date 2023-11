Wederom veel aandacht voor bedrijfscijfers

(ABM FN) De afgelopen week hebben de meeste beurzen geprofiteerd van de gematigde toon van Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn toelichting na het rentebesluit van woensdag. De rente bleef opnieuw ongewijzigd, maar luisterend naar zijn woorden hopen nu meerdere marktvolgers dat het wel klaar is met de cyclus van verhogingen.

De aandelenmarkten reageerden bijna euforisch op de milde toon van voorzitter Powell en vele aandelenindices wisten de verliezen van oktober weer goed te maken.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er ook wel sprake van een opluchtingsrally na de slechte oktobermaand. "Maar dat maakt de rally er niet minder welkom op."

De Amerikaanse banencijfers brachten vrijdagmiddag nog meer goed nieuws voor beleggers, aangezien de banengroei lager was dan verwacht. Hiermee nemen de kansen toe dat in de VS de rentepiek achter ons ligt.

Komende week komt er opnieuw een flink aantal bedrijven met cijfers, hoewel we wel inmiddels over de piek heen zijn. Op macro-economisch gebied zal de aandacht vooral uitgaan naar de cijfers over de wereldwijde dienstensector en is er donderdag ook oog voor de woorden van Jerome Powell en Christine Lagarde over het rentebeleid.?

Agenda

Maandag zijn er de inkoopmanagers voor de dienstensector gedurende oktober in Japan en verschillende landen in de eurozone. In Duitsland staan ook de fabrieksorders op de rol.??

Dinsdag zal er aandacht zijn voor de handelsbalans in China. In Nederland krijgen we meer te weten over de inflatieontwikkeling en in Duitsland over de industriële productie. Voor de gehele eurozone staan ook de producentenprijzen over september op de agenda. In de VS is het dan ook tijd voor de handelsbalans en het consumentenkrediet in september.

In Duitsland is het woensdag tijd voor de definitieve inflatiecijfers over september en krijgen we meer te weten over de detailhandelsverkopen in de Eurozone. In de VS staan de wekelijkse hypotheekaanvragen en olievoorraden op de rol. Ook zal er aandacht zijn voor de groothandelsvoorraden gedurende september.

Donderdag is het relatief rustig met cijfers over de consumenten- en producentenprijzen in China en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Aan het einde van de week volgen cijfers over de industriële productie in Nederland. In het VK staan dan de cijfers over de economische groei, industriële productie en handelsbalans op de rol. In de VS krijgen we meer te weten over het consumentenvertrouwen in Michigan.

Bedrijfsnieuws

Maandag starten we in Nederland met de cijfers van B&S Group en PostNL. In Europa staat onder meer Ryanair op de rol en is het in de VS aan NXP om de boeken te openen.

Dinsdag openen Air France-KLM, OCI en Kendrion de boeken. Verder publiceren Deutsche Post, UBS en BioNTech de cijfers. In de VS zal Uber de cijfers overleggen.

Woensdag is het relatief druk en het is dan aan Adyen om een update te geven over het afgelopen kwartaal. Ook worden de boeken geopend door ABN AMRO, Ahold Delhaize, AMG en Euronext. In België zullen MDxHealth en Nyxoah de cijfers overleggen. In Europa staan verder onder meer Adidas, Airbus, Bayer, Commerzbank, Credit Agricole, E.ON en Siemens Health Engineers op de rol. In de VS zullen AMC, Disney en Lyft cijfers publiceren.

Donderdag is het de beurt aan Aalberts, ArcelorMittal, CTP, SBM Offshore, Inpost en Basic-Fit om kwartaalcijfers te overleggen. In België staan onder meer KBC, Intervest, Azelis, Biocartis, Celyad, VGP, Titan Cement en Bpost op de agenda. In Duitsland openen Delivery Hero, Deutsche Telekom en Henkel de boeken en staat in de VS onder andere Merck op de rol.

Ten slotte zullen vrijdag in Nederland Aperam en IMCD de kwartaalcijfers publiceren en in België wordt dat gedaan door Exmar en Texaf. Verder staat het Duitse Allianz op de agenda.

Opmerkelijk is dat Alfen op zondagavond met cijfers zal komen.