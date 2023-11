AEX begint novembermaand sterk

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen. Met een slot van 736,31 punten op vrijdag steeg de index op weekbasis met 3,1 procent. Vorige week daalde de index tot 714,25 punten. In de hele maand oktober verloor de AEX ruim een procent.

"Op de financiële markten lijkt de wind wat te gaan liggen. Er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar de sterkste tegenwind is gaan liggen nu centrale banken stoppen met het dichtdraaien van de geldkraan", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De Federal Reserve handhaafde afgelopen week de rente conform de verwachting in een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent.

"Voorzitter Jerome Powell lichtte in een aansluitende persconferentie toe dat de Fed nu eerst de gevolgen van de hogere rentes op de economie wil afwachten. Bovendien heeft de recente stijging van de kapitaalmarktrentes het werk van de Fed deels overgenomen. Hierdoor zijn de financiële condities al zo sterk verkrapt, dat verdere renteverhogingen niet meer nodig zijn. Al wilde Powell dit nog niet helemaal uitsluiten", zag Wiersma. ING verwacht dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en Bank of England.

"En dit betekent nogal wat voor financiële markten", aldus Wiersma.

De Britse centrale bank liet het rentebeleid afgelopen week ook ongemoeid. De zogeheten Bank Rate blijft daarmee op 5,25 procent.

"Maar iedereen die dacht dat het besluit een dovish kant zou hebben, zal teleurgesteld zijn met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen een renteverhoging van 25 basispunten", zei Michael Hewson over de stemverhouding bij de Britse centrale bank. De marktanalist van CMC Markets wees ook op de opwaartse bijgestelde inflatieverwachtingen, terwijl de nieuwe groeivoorspellingen tegenvielen.

"Ondanks de sombere vooruitzichten werd duidelijk gemaakt dat de rente waarschijnlijk langer hoger blijft en dat renteverlagingen niet worden overwogen", aldus Hewson.

Amerikaans banenrapport lijkt einde renteverhogingen te bevestigen

Naast de rentebesluiten van afgelopen week kon ook het Amerikaanse banenrapport op genoeg aandacht rekenen.

In oktober kwamen er in de VS 150.000 banen bij. Economen hielden rekening met een banengroei van 170.000. Het gemiddelde uurloon steeg op jaarbasis met 4,1 procent tegenover een groei van 4,2 procent een maand eerder. De werkloosheid steeg van 3,8 naar 3,9 procent.

Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank was het rapport "over het geheel genomen een teleurstelling, maar "met dit rapport op tafel wordt een renteverhoging bij de volgende beleidsvergadering van de Fed op 13 december minder waarschijnlijk", aldus Marey.

Verdere renteverhogingen door de Fed worden na het rentebesluit en banenrapport nauwelijks nog ingeprijsd door de markt. Een kleine meerderheid van de markt verwacht in mei de eerste renteverlaging, blijkt uit de actuele FedWatch Tool van CME Group.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week bijna 34 basispunten tot 4,50 procent op vrijdag, terwijl WTI-olie op weekbasis 4 procent minder waard werd bij een prijs per vat van 81,50 dollar op vrijdag. De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0711 en daarmee op weekbasis bijna anderhalf procent hoger.

Stijgers en dalers

Halfgeleideraandelen zaten afgelopen week in de lift. Besi won 8,7 procent en ASMI en ASML werden ruim 6,5 procent meer waard. Goldman Sachs zette ASML op de favorietenlijst van Europese aandelen. Ook kwam Samsung bij de kwartaalcijfers met enkele hoopgevende uitspraken over de komende periode.

Zwaargewicht Shell verloor 1,3 procent en was daarmee één van de weinige dalers in de AEX in de afgelopen week. Afgelopen donderdag kwam de energiereus met een kwartaalupdate. RBC sprak van nette cijfers. Shell koopt de komende maanden voor nog eens 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen in.

ING steeg op weekbasis ruim 3 procent na het openen van de boeken. Analisten waren positief. Onder meer het nieuwe inkoopprogramma van eigen aandelen was met 2,5 miljard euro groter dan verwacht.

DSM-Firmenich steeg meer dan 13 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop in de AEX. De kwartaalcijfers van het bedrijf lieten echter stevige dalingen zien en de outlook voor 2023 werd nog wat verder verlaagd. KBC Securities en Degroof Petercam verlaagden hun koersdoel, maar de koopaanbevelingen van beide banken bleven staan.

Wolters Kluwer daalde afgelopen week 2,0 procent na cijfers en droeg daarmee de rode lantaarn in de hoofdindex. Het databedrijf is in de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid, hoewel het groeitempo in de afgelopen maanden iets terugliep.

In een volledig groene Midkap steeg koploper Just Eat Takeaway ruim 16 procent, nadat de Amerikaanse sectorgenoot DoorDash afgelopen week meevallende cijfers rapporteerde.

Galapagos werd afgelopen week meer dan 14 procent meer waard. Het biotechbedrijf maakte bekend zijn Jyseleca-activiteiten te willen verkopen aan Alfasigma, hetgeen aanzienlijke royalty's en kostenbesparingen met zich meebrengt, plus een reorganisatie waarbij ongeveer 100 banen verloren gaan. Ook kwam Galapagos met cijfers, die geen grote verrassingen bevatten.

Eurocommercial verhoogde de outlook bij het presenteren van wat analisten "solide resultaten" noemden. Het aandeel werd ruim 11 procent meer waard op weekbasis.

Onder de kleinere aandelen verhoogde bouwbedrijf Heijmans de winstverwachting voor 2023, na het vrijvallen van een voorziening voor Wintrack II. Maar geschoond van deze voorziening was er eigenlijk juist sprake van een lichte outlookverlaging, stelde ING. Het aandeel steeg 7,5 procent op weekbasis.

Sectorgenoot BAM overtrof de verwachtingen en verhoogde de outlook, hetgeen op weekbasis een koerswinst van 16,5 procent opleverde. Analisten van ING benadrukten dat naast de aantrekkende financiële positie ook het risicoprofiel van BAM ten opzichte van het verleden flink verbeterd is, hetgeen leidt tot stabielere operationele marges en kasstromen. In de toekomst zal BAM dan ook volgens de analist "een betrouwbare dividendbetaler worden".

Wereldhave steeg bijna 11 procent op weekbasis na een outlookverhoging. Het bedrijf ziet "zeker" koopkansen in de huidige vastgoedmarkt, maar wil pas toeslaan als de beurskoers verder is hersteld.

Azerion gaat samenwerken met het Chinese Huawei voor onder meer advertenties in de gamingindustrie, meldde het bedrijf. Azerion werd op weekbasis 8,6 procent meer waard.

Bij de smallcaps ging het aandeel TomTom afgelopen week 11 procent hoger na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Ebusco was koploper met een plus van 18,5 procent.

Brunel daalde ruim 7 procent op weekbasis en belandde daarmee onderaan in de index. De specialistische detacheerder werd minder optimistisch over het lopende vierde kwartaal. Het aandeel van funderingsspecialist Sif bleef op weekbasis uiteindelijk stabiel, ook na een kwartaalupdate met waarschuwende woorden over de laatste maanden van dit jaar.

Vastned won afgelopen week bijna 3 procent. Een groepje aandeelhouders, onder wie Bert Meulman, ziet graag dat Vastned een aantal panden verkoopt om de schuldgraad te verlagen.

De rapportage van ForFarmers werd beloond met een weekwinst van bijna 6,5 procent. Degroof Petercam verlaagde desalniettemin het koersdoel voor het aandeel licht.