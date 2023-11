Dalende rentes helpen Wall Street steviger in het zadel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,9 procent op 4.358,34 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.061,32 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.478,28 punten. "Na een zwakke oktobermaand zijn de Amerikaanse beurzen [november] voortvarend van start gegaan", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx. Op weekbasis steeg de S&P 500 zo'n 6 procent en Nasdaq zelfs ruim 6 procent. De Dow steeg op weekbasis dik 5 procent. Het Amerikaanse banenrapport kon vrijdag op veel aandacht rekenen. In oktober kwamen er in de Verenigde Staten 150.000 banen bij. Economen hielden rekening met een banengroei van 170.000. Het gemiddelde uurloon steeg op jaarbasis met 4,1 procent tegenover een groei van 4,2 procent een maand eerder. De werkloosheid steeg van 3,8 naar 3,9 procent. Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank was het rapport "over het geheel genomen een teleurstelling, maar "met dit rapport op tafel wordt een renteverhoging bij de volgende beleidsvergadering van de Fed op 13 december minder waarschijnlijk", aldus Marey. Verdere renteverhogingen door de Federal Reserve worden na het rentebesluit en banenrapport nauwelijks nog ingeprijsd door de markt. Een kleine meerderheid van de markt verwacht in mei 2024 de eerste renteverlaging, blijkt uit de actuele FedWatch Tool van CME Group. "Het valt natuurlijk nooit uit te sluiten, maar ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is dat we klaar zijn met de renteverhogingen", zei hoofdeconoom Mark Zandi van Moody's. CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase waarschuwde echter dat het mogelijk blijft dat de Fed de rentetarieven met nog eens 75 basispunten zal verhogen als gevolg van een meer hardnekkige inflatie. De bedrijfswereld moet volgens hem voorbereid zijn op zo'n 'worst-case' scenario. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week met ruim 30 basispunten tot circa 4,52 procent op vrijdagavond. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0726. WTI-olie kostte iets meer dan 80 dollar en was daarmee bijna 2,5 procent goedkoper dan donderdag. Op weekbasis werd WTI 5 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Apple, ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, daalde een half procent, nadat de techreus donderdag nabeurs de boeken opende. De cijfers vielen niet tegen, maar de outlook was wat voorzichtig. Formeel gaf Apple geen outlook af, maar in de toelichting voor analisten zei financieel topman Luca Maestri te verwachten dat de omzet in het lopende kwartaal op jaarbasis vergelijkbaar zal zijn, en dit was een tegenvaller, want analisten rekenden op een omzetgroei van vijf procent in het belangrijkste kwartaal voor Apple, met de feestdagen. Restaurant Brands International, moederbedrijf in Burger King, behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet, hoewel de nettowinst onder druk stond. Het aandeel daalde bijna 2 procent. Expedia sloot bijna 19 procent hoger, na meevallende cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 5 miljard dollar. De aandelen van het betalingsbedrijf Block, voorheen bekend als Square, stegen bijna 11 procent, nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar verhoogde en de verwachtingen in het derde kwartaal beter waren dan verwacht. Bron: ABM Financial News

