Olieprijs daalt weer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag weer gedaald, na de opleving een dag eerder. Bij een settlement van 80,51 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,4 procent goedkoper. Op weekbasis verloor WTI zo'n 5 procent. Stephen Innes van SPI Asset Management zag winstnemingen richting het weekend, met name bij shortsellers. Uit vrijdag gepubliceerde data bleek dat de Amerikaanse banengroei in oktober lager was dan verwacht, terwijl de werkloosheid licht steeg. Dat voedt de bezorgdheid over een mogelijke vertraging van de economische groei en dus van de vraag naar energie. De banencijfers geven de Fed echter ook "wat ze willen zien" en verhogen de kans dat de renteverhogingscyclus voorbij is, schreven energie-analisten van StoneX. Analisten blijven ondertussen de oorlog tussen Israël en Hamas volgen om te zien of het conflict zich zal verspreiden, met mogelijke betrokkenheid van Iran. Ruwe olie steeg na het begin van de oorlog uit vrees dat een breder conflict zou kunnen leiden tot zwaardere sancties van de VS tegen de export van Iraanse ruwe olie. Tot nu toe zijn er echter geen tekenen van productieverstoringen in het Midden-Oosten, maar de oliemarkt "blijft onderbevoorraad en naar onze mening is het nog te vroeg om eventuele geopolitieke risico's volledig uit te prijzen", zei Barbara Lambrecht van Commerzbank. "We zien de olieprijs daarom als goed ondersteund", aldus de grondstoffenanalist. Bron: ABM Financial News

