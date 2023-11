Europese beurzen verdeeld het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd, maar zonder grote uitschieters. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 444,24 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,3 procent op 15.189,25 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,2 procent bij een stand van 7.047,50 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent lager op 7.417,73 punten.

"De reactie in de Europese markten was vandaag relatief gematigd op het Amerikaanse banenrapport, wat misschien niet verrassend is gezien de sterke bewegingen omhoog die we deze week al hebben gezien, en met het weekend voor de deur lijkt het erop dat we wat winstnemingen zien aan het einde van de week", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets het sentiment.

Op weekbasis stegen de Stoxx Europe 600 en Duitse DAX ruim 3 procent, terwijl de belangrijkste obligatierentes daalden. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week tot 4,51 procent en de Duitse variant tot 2,64 procent.

"De scherpe daling van de obligatierentes en de minder negatieve geopolitieke vooruitzichten hielpen de afgelopen dagen om het sentiment op te krikken", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Chinese dienstensector in oktober harder is gegroeid. De Britse dienstensector kromp in oktober juist minder hard.

De export in Duitsland daalde in september harder dan verwacht en ook de import liep flink terug, terwijl de werkloosheid in de eurozone in september iets toenam.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0740. WTI-olie werd een procent goedkoper en kostte 81,67 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse Siemens Energy was opnieuw de grootste stijger in Frankfurt, met een winst van bijna 9 procent. Verder waren aandelen van autofabrikanten in trek na solide resultaten van BMW en eindigde ook retailer Zalando stevig in het groen.

Ook vastgoed deed het wederom goed in de DAX, met een plus van bijna 8 procent voor Vonovia. In Parijs steeg Unibail-Rodamco-Westfield ruim 3 procent.

Verzekeraars kenden een moeilijke dag op de Duitse beurs, met verliezen van ruim 2 procent voor Hannover Re en Munich Re. AXA leverde in Parijs ruim een procent in.

Koploper in de CAC 40 was betaalbedrijf Worldline, met een winst van 6 procent. Sectorgenoot Adyen steeg bijna 6,5 procent in Amsterdam.

Oliereuzen stonden onder druk. Hekkensluiter op de Franse beurs was TotalEnergies, met een verlies van 3,5 procent. Shell verloor bijna 4 procent en BP zo'n 2 procent.

A.P. Moller-Maersk is van plan meer dan 10.000 banen te schrappen in een poging de kosten in bedwang te houden, nu het Deense containerbedrijf kampt met een lagere vraag, lagere vrachttarieven en inflatiedruk. Het aandeel sloot in Kopenhagen 17 procent lager.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot ruim een procent hoger.