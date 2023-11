AEX sluit prima week voorzichtig af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag vrijwel vlak gesloten, ondanks de verder dalende rentes en hogere koersen op Wall Street.

De AEX steeg fractioneel naar 736,31 punten. Techaandelen gingen aan de leiding, terwijl defensieve waarden in het rood sloten.

Na een tegenvallend banenrapport in de VS steeg de AEX in eerste instantie, maar verloor gedurende de middag toch weer terrein onder aanvoering van Shell. Het aandeel van dit zwaargewicht daalde bijna 4 procent, na de sterke koerswinst op donderdag na cijfers.

Desondanks wist de Amsterdamse graadmeter op weekbasis bijna 3 procent bij te schrijven. De AMX wist zelfs 8 procent terreinwinst te boeken. Deze stijgingen waren vooral te danken aan de gematigde toon van Jerome Powell van de Fed in een toelichting na het rentebesluit. Hij drukte wederom op de pauzeknop en zorgde met zijn woordkeuze voor flinke dalingen op de rentemarkten. De hoop onder beleggers is dat de piek in de rente is gezet.

"Het valt natuurlijk nooit uit te sluiten, maar ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is dat we klaar zijn met de renteverhogingen", zei hoofdeconoom Mark Zandi van Moody's.

Ook ING verwacht dat de Fed nu wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag was over het geheel genomen dan ook een teleurstelling, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.



In oktober kwamen er in de VS 150.000 banen bij. Economen hielden rekening met een groei van 170.000. De groei van het gemiddelde uurloon kwam op jaarbasis uit op 4,1 procent tegen 4,2 procent een maand eerder. De werkloosheid steeg van 3,8 naar 3,9 procent.

Volgens de analist van Rabobank wordt de werkgelegenheid vooral overeind gehouden door de dienstensector, met de gezondheidszorg als belangrijkste aanjager.

Olie werd vrijdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 81,47 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 85,80 dollar werd betaald, een daling van 1,2 procent.

Ondanks de spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen deze week grofweg 4,5 procent gedaald, nu de wereldwijde economie steeds meer signalen van afkoeling laat zien.

De euro/dollar steeg aanzienlijk en noteerde op 1,0740. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0627 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0623 op de borden.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de techaandelen Adyen en Prosus aan kop met stijgingen van 6,4 en 5,1 procent.

Shell noteerde onderaan met een verlies van bijna 4 procent, na de koersstijging van donderdag na de cijfers. Ook Wolters Kluwer deed een stap terug met een verlies van 3,2 procent en sectorgenoot RELX verloor 1,4 procent.

In de AMX won Galapagos bijna 8 procent na cijfers. Jefferies vond evenwel de verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca tegenvallen, terwijl ook de outlook voor heel het jaar onder de consensus uitkwam.

In de AScX was Brunel de gebeten hond met een koersdaling van 10,5 procent. De specialistische detacheerder werd minder optimistisch over het lopende vierde kwartaal. Funderingsspecialist Sif verloor daarnaast 7,0 procent, ook na een kwartaalupdate met waarschuwende woorden over de laatste maanden van dit jaar.

Ebusco en B&S Group konden vrijdag 6,2 en 5,4 procent bijschrijven.

Tussenstanden Wall Street

Op Wall Street stonden aan het einde van de Europese handelsdag de seinen op groen en steeg de S&P 500 index met 1,2 procent.