Beursblik: rentebaten en aandeleninkopen belangrijkste drijfveren ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van ING in het derde kwartaal waren beter dan verwacht, terwijl het aangekondigde aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2,5 miljard euro een positieve verrassing bleek, maar de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de nettorentebaten zijn onzeker. Dit oordeelde Jefferies vrijdag in reactie op de kwartaalcijfers van ING, die donderdag verschenen. Jefferies verlaagde de verwachtingen voor de nettorentebaten daarom met 2 tot 6 procent, naar 16,1 miljard euro in 2023, 16,6 miljard euro in 2024 en 17,2 miljard euro in 2025. "Dit wordt bijna gecompenseerd door hogere overige inkomsten", aldus Jefferies, dat ook de winsttaxaties voor 2023 tot 2025 met 1 tot 3 procent verlaagde. De nieuwe taxaties liggen echter nog altijd 3 tot 8 procent hoger dan de analistenconsensus voorafgaand aan de derde kwartaalcijfers, aldus Jefferies. Verder denken de analisten dat ING zijn aandeleninkoopprogramma's naar voren zal halen in 2024. "Dat is logisch, aangezien de belasting op aandeleninkopen, als die wordt ingevoerd, waarschijnlijk niet voor 2025 van start gaat", aldus Jefferies, dat verwacht dat ING in 2024 voor 6 miljard euro aan aandelen zal terugkopen. In 2025 zal het inkoopprogramma 4 miljard euro bedragen, voorspellen de analisten. Jefferies heeft een koopadvies op ING en een koersdoel van 17,70 euro, 0,20 euro lager dan voor de kwartaalupdate. Het aandeel steeg vrijdag richting het slot bijna 4 procent naar 12,25 euro. Bron: ABM Financial News

