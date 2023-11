Beursblik: Bank of America voorziet bodem in de chipmarkt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De tekenen van een bodem in de chipcyclus stapelen zich op. Dit schrijft Bank of America vrijdag in een rapport. "De afgelopen weken hebben we bemoedigende signalen gezien dat het dieptepunt van de huidige neerwaartse cyclus is bereikt", aldus de analisten van de Amerikaanse bank. Zij wezen vooral op de twee markten die het meest hebben geleden, namelijk de geheugen- en de consumentenmarkt, die lijken te verbeteren. Zo herstelden de vraag naar PC's en handsets zich van een lange recessie, en zien de analisten ook recent betere prijstrends in NAND en DRAM, evenals positieve opmerkingen over het wegwerken van overtollige voorraden. Echter, de vraag naar halfgeleiders voor in de industrie lijkt te verzwakken nu de doorlooptijden normaliseren, waardoor de noodzaak in de industrie om extra voorraden aan te houden afneemt, aldus Bank of America. De Amerikaanse bank noemt Soitec zijn favoriet van dit moment. Ook herhaalden de analisten hun koopadviezen voor ASML, STMicroelectronics en Logitech. En ook ASM International blijft volgens Bank of America koopwaardig met een koersdoel van 521 euro. Het koersdoel voor ASML staat op 760 euro. Bron: ABM Financial News

