Beursblik: ING voert kapitaalteruggave aanzienlijk op

(ABM FN-Dow Jones) ING is de kapitaalteruggave aan aandeelhouders aanzienlijk aan het opvoeren. Dit concludeerde Bank of America vrijdag in een analistenrapport.

ING opende donderdag de boeken en naast een winstverdubbeling kondigde de bank ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 2,5 miljard euro. Dit is aan de bovenkant van de bandbreedte van 1,5 tot 2,5 miljard euro waar analisten vooraf op mikten.

Bank of America schat in dat ING tussen 2023 en 2025 jaarlijks 4 tot 4,5 miljard euro aan kapitaal zal laten terugvloeien naar de aandeelhouders in de vorm van aandeleninkopen en daarna 2,5 tot 3 miljard euro per jaar.

"Met 4 tot 4,5 miljard euro aan aandeleninkopen per jaar en een regulier dividend van 50 procent is ING één van de grootste kapitaaluitkeer-verhalen in Europa met een rendement van meer dan 50 procent van de marktkapitalisatie tussen 2023 en 2025", aldus de Amerikaanse bank.

Bank of America verhoogde vrijdag ook de winstraming voor 2023 met 7 procent, "om rekening te houden met aanzienlijk lagere voorzieningen voor slechte leningen", maar de verwachtingen voor 2024 en 2025 werden gehandhaafd.

De nettorentebaten groeien dit jaar nog met 24 procent, verwachten de analisten, maar de groei wordt vanaf 2024 een stuk minder. Bank of America rekent tussen 2024 en 2026 op een groei van 2 tot 3 procent per jaar.

Een opleving van de fee-inkomsten en, vanaf 2025, een herstel van de groei van de kredietverlening over de hele linie, zouden wel ondersteunend moeten zijn, aldus Bank of America, dat ook rekent op lagere kosten als de inflatoire druk vanaf 2024 afneemt.

Bank of America heeft een koopadvies op ING en een koersdoel van 20,10 euro.

Het aandeel ING noteerde vrijdagmiddag 4 procent hoger op 12,28 euro.