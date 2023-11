Beursblik: pakketvolumes PostNL trekken weer aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het derde kwartaal de omzet licht zien stijgen, terwijl het bedrijfsresultaat onder druk stond. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door het postbedrijf zelf. De consensus, waar 9 analisten aan bijdroegen, mikt op een kwartaalomzet van 741 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2022 was er nog een omzet van 709 miljoen euro. Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen pakketten 550 miljoen euro bij en de posttak 304 miljoen euro, aldus de analisten. Zij voorzien verder een volumestijging bij pakketten van 7,0 procent en een daling in de postvolumes van 9,0 procent. Het is mogelijk dat september wat minder goed was en dat de vooruitzichten voor het vierde kwartaal minder solide zijn, waarschuwde ING. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt voor het derde kwartaal door de consensus geschat op 3 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 20 miljoen euro. UBS wees hier op de combinatie van kostendruk, volumedaling bij post en een eenmalige post gerelateerd aan de ontslagrondes die het postbedrijf uitvoert. De Zwitserse bank houdt voor het derde kwartaal rekening met een impact van 5 miljoen euro uit de herstructureringsplannen na een impact van eveneens 5 miljoen euro in het tweede kwartaal. PostNL mikt zelf voor heel 2023 op een impact van 10 miljoen euro. De vrije kasstroom bedroeg volgens de analisten afgelopen kwartaal 2 miljoen euro positief, een verbetering ten opzichte van de 49 miljoen euro negatief een jaar eerder. In een gesprek met beleggers en analisten ter voorbereiding op de derdekwartaalcijfers wees PostNL op afzwakkende consumentenbestedingen en aanhoudende problemen met hoog ziekteverzuim bij de postdienst, hetgeen de kwaliteit van de levering beïnvloedt, zo merkte ING op. Het ziekteverzuim kan ook leiden tot hogere kosten, omdat er meer mensen moeten worden ingehuurd, en verstoringen die de kostenbesparingen bemoeilijken, denkt de bank. Outlook In augustus verhoogde het postbedrijf nog de outlook. Voor 2023 wordt door PostNL nu een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro. Voorafgaand aan de cijfers over het tweede kwartaal werd nog uitgegaan van 70 tot 100 miljoen euro. De genormaliseerde winst zal uitkomen tussen de 65 en 95 miljoen euro. Eerder werd rekening gehouden met 40 en 70 miljoen euro. De vrije kasstroom zal liggen tussen de 10 en 40 miljoen. "De betere vooruitzichten voor 2023 worden gedreven door een beter resultaat bij Pakketten", aldus CEO Herna Verhagen in augustus. De bijdrage van Mail in Nederland zal naar verwachting lager zijn dan eerder aangenomen. De analistenconsensus mikt op een EBIT voor dit jaar van 114 miljoen euro en een vrije kasstroom van 28 miljoen euro. Gezien de lage voorziene winstgevendheid in het derde kwartaal, verwacht UBS dat de gehele jaarwinst vermoedelijk in het vierde kwartaal wordt geboekt. UBS heeft een Neutraal advies op PostNL met een koersdoel van 1,90 euro. ING heeft een koersdoel van 2,50 euro en een koopadvies op het postbedrijf. PostNL komt op maandag 6 november voorbeurs met cijfers. Bron: ABM Financial News

