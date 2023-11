Amerikaanse dienstensector verbetert licht - S&P Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei van de Amerikaanse dienstensector is in oktober licht verbeterd. Dit bleek vrijdag uit een definitief cijfer van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 50,1 in september naar 50,6 afgelopen maand. Het cijfer is iets zwakker dan verwacht. Een voorlopig cijfer wees op een stijging naar 50,9. "Het PMI-onderzoek schetst een veel gematigder beeld van de economische gezondheid in de VS dan de laatste recordcijfers voor het bruto binnenlands product, waarbij in oktober voor de derde opeenvolgende maand een zeer gematigde groei van het bedrijfsleven te zien was. Een zomergolf in de dienstensector, aangewakkerd door de stijgende consumentenbestedingen zijn tot stilstand gekomen. Ondertussen heeft ook de productie moeite om het momentum te herwinnen in een zwakke mondiale vraag. Als zodanig zijn de onderzoeksgegevens in grote lijnen consistent waarbij het bbp met ongeveer 1,5 procent op jaarbasis stijgt", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, waar minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

