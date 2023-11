Beursblik: banenrapport VS stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse banenrapport was over het geheel genomen een teleurstelling, maar zal voor de Fed geen aanleiding zijn te overwegen de rente te verhogen. Dit stelde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.



In oktober kwamen er in de VS 150.000 banen bij. Economen hielden rekening met een groei van 170.000. De groei van het gemiddelde uurloon kwam op jaarbasis uit op 4,1 procent tegen 4,2 procent een maand eerder. De werkloosheid steeg van 3,8 naar 3,9 procent. Volgens de analist van Rabobank wordt de werkgelegenheid vooral overeind gehouden door de dienstensector, met de gezondheidszorg als belangrijkste groeibranche. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het rapport 0,8 procent hoger op 1,0699 dollar. "Met dit rapport op tafel wordt een renteverhoging bij de volgende beleidsvergadering van de Fed op 13 december minder waarschijnlijk", aldus Marey. Bron: ABM Financial News

