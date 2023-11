Futures Wall Street kleuren groen na banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een positieve opening tegemoet, na meevallende banencijfers.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren krap een half uur voor de opening 0,4 procent in het groen.

Vandaag stond het banenrapport in de VS op de rol en die cijfers vielen beleggers niet tegen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten was in oktober minder sterk toegenomen dan verwacht. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 150.000. De markt had een stijging van 170.000 banen verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,9 procent tegen 3,8 een maand ervoor. Economen rekenden op een niveau van 3,8 procent.

De reactie op de markt was duidelijk. De kans dat de rentepiek in de VS achter ons ligt lijkt volgens de markt aannemelijk. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde verder richting de 4,54 procent. Hierdoor kleurden de Amerikaanse futures groen en lijkt Wall Street af te stevenen op een goed einde van een prima week voor de aandelenmarkt. Vele aandelenindices hebben hun oktoberverliezen alweer goedgemaakt.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag op macro-economisch vlak oog voor de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de VS in oktober. In China bleek deze vanochtend licht gestegen.

De prijs van een vat WTI-olie handelde 0,7 procent hoger op 83 dollar. Colin Cieszynski van SIA Wealth Management zag de obligatierentes dalen na het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, waardoor de dollar ook verzwakte, wat weer "een tegenwind wegnam voor de prijs van olie en andere grondstoffen", aldus de marktstrateeg.

Ondertussen blijven analisten de oorlog tussen Israël en Hamas volgen en letten ze vooral op tekenen dat Iran betrokken zou raken bij het conflict. Vooralsnog lijkt dat uit te blijven.

Het muntpaar euro/dollar koerste hoger rond een niveau van 1,0699.

Bedrijfsnieuws

Nabeurs op Wall Street was het gisteren de beurt aan Apple, ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, om kwartaalcijfers te delen. De cijfers vielen niet tegen, maar de outlook was wat voorzichtig. Formeel gaf Apple geen outlook af, maar in de toelichting voor analisten zei financieel topman Luca Maestri te verwachten dat de omzet in het lopende kwartaal op jaarbasis vergelijkbaar zal zijn, en dit was een tegenvaller, want analisten rekenden op een omzetgroei van vijf procent in het belangrijkste kwartaal voor Apple, met de feestdagen. Apple lijkt ongeveer 1,5 procent lager te gaan openen.

Restaurant Brands International heeft in het derde kwartaal van 2023 de omzet zien oplopen, maar heeft de nettowinst op jaarbasis onder druk zien staan. Dit bleek vrijdagmiddag uit de resultaten van het moederbedrijf van Burger King. Het aandeel lijkt 2,5 procent lager te gaan openen.

Expedia noteerde voorbeurs bijna 10 procent hoger, na meevallende cijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 5 miljard dollar.

De aandelen van het betalingsbedrijf Block, voorheen bekend als Square, gaan grofweg 18 procent hoger openen, nadat het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar heeft verhoogd en de verwachtingen voor het derde kwartaal heeft overtroffen.

Slotstanden

Wall Street sloot donderdag flink hoger. De S&P 500 steeg 1,9 procent op 4.317,78 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 33.839,08 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.294,19 punten.