Beursblik: omzetgroei B&S vertraagt

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van minder verstoringen in de aanvoerketen, maar de druk op de operationele marges als gevolg van de looninflatie blijft aanwezig. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING in een vooruitblik op de cijfers van B&S, die op maandagochtend verschijnen.

ING mikte voor het derde kwartaal op een autonome groei van 1,4 procent, waardoor de omzet over de eerste negen maanden van dit jaar zal zijn uitgekomen op ongeveer 1,6 miljard euro. Over de afgelopen negen maanden zou dat een autonome groei van 4,7 procent betekenen ten opzichte van een jaar eerder.

De likeurdivisie zal circa 150 miljoen euro bijdragen aan de omzet en de Beauty-divisie 183 miljoen euro. B&S zal bovendien 89 miljoen euro aan omzet genereren met verzorgingsproducten en nog eens 89 miljoen met de verkoop van voedingsproducten.

In de eerste helft van dit jaar liet B&S zien dat het de kosten goed in bedwang hield, waarbij de operationele kosten het niveau van de tweede helft van 2022 naderden. Op jaarbasis was er evenwel sprake van een kostenstijging van 17 procent op een 7,6 procent hogere omzet. B&S rapporteerde over de eerste jaarhelft een brutomarge van 14,9 procent tegen 14,1 procent in de eerste helft van 2022 en 14,2 procent in de tweede helft van 2022.

ING verwacht niet dat B&S uitspraken zal doen over de winstontwikkeling.

Gezien de huidige schuldratio, verwacht de bank wel dat het bedrijf wat opmerkingen zal maken over de financiële positie van B&S eind september, evenals over het werkkapitaal in aanloop naar het belangrijke vierde kwartaal. Vooral de omzet uit likeuren en parfums zijn doorgaans hoog in het vierde kwartaal, waardoor in aanloop naar de feestdagen ook de voorraden worden opgevoerd.

Op 21 november houdt B&S bovendien een beleggersdag in Dordrecht, zo merkte ING nog op.

ING heeft een Houden advies op B&S met een koersdoel van 6,00 euro.