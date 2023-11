Video: waar liggen de beste aandelenkansen dit jaareinde? Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beste kansen voor beleggers richting het jaareinde zijn te vinden in de VS. Dit zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management tegen ABM Financial News. Klik hier voor: waar liggen de beste aandelenkansen dit jaareinde? Zowel Amerikaanse bedrijven als de Amerikaanse economie laten goede cijfers zien, aldus Juvyns. Doordat de marges op peil bleven waren de winsten afgelopen kwartaal goed. Ook heeft de belegger met een keuze voor de VS blootstelling aan de techsector en AI. "Het momentum in Europa is iets moeilijker", aldus Juvyns. Duitsland is industrieel en cyclisch en de belangrijkste klant, China, "doet het niet al te goed". Europa is goedkoper dan de VS, maar met de nodige uitdagingen. En daarmee zal de relatieve performance van de VS beter zijn dan die van Europa, verwacht Juvyns. Bron: ABM Financial News

