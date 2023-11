Update: meer omzet Restaurant Brands International Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Restaurant Brands International heeft in het derde kwartaal van 2023 de omzet zien oplopen, maar de nettowinst op jaarbasis onder druk zien staan. Dit bleek vrijdagmiddag uit de resultaten van het moederbedrijf van Burger King. In de verslagperiode daalde de nettowinst ten opzichte van een jaar eerder van 530 naar 364 miljoen dollar. De winst per aandeel van daalde van 1,17 naar 0,79 dollar. Op aangepaste basis daalde de winst per aandeel op jaarbasis van 0,96 procent naar 0,90 dollar. De operationele omzet steeg op jaarbasis van 10,1 naar 11,2 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, voor beleggers een belangrijke graadmeter, kwam 7,0 procent hoger uit. Bij hamburgerketen Burger King kwam de vergelijkbare omzetgroei uit op 10,3 procent. Dat was in hetzelfde kwartaal een jaar eerder 13,6 procent. De omzet van Burger King bedroeg 7,06 miljard dollar tegen 6,35 miljard dollar een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

