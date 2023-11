Wall Street wat voorzichtig in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een wat terughoudende opening tegemoet in een vooralsnog prima week voor beleggers, waarbij de S&P 500 op weekbasis bijna 5 procent kan bijschrijven.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood.

De goede week is voornamelijk te danken aan Fed-voorzitter Jerome Powell, die in de ogen van vele marktparticipanten een duifachtige rentepauze aankondigde. Hoewel hij zoals gewoonlijk alle opties open liet en onder meer benadrukte dat het nog te vroeg is om de strijd tegen inflatie op te geven, was het voor de markt het signaal om de rente te drukken. De Amerikaanse tienjaarsrente is inmiddels van grofweg 4,90 naar 4,66 procent gedaald.

ING verwacht nu dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

Ook was het op de aandelenmarkt bal en werden vooral de afgestrafte aandelen van de afgelopen tijd opgepikt. Vele indices hebben inmiddels de oktoberverliezen nagenoeg weer goedgemaakt. Vandaag lijkt de euforie wat weg te ebben en staan vanmiddag de belangrijke banencijfers in de VS op de agenda.

Economen voorzien een werkloosheid van 3,8 procent en een banengroei van 170.000, ten opzichte van 336.000 een maand eerder. Indien het wederom een sterk rapport zal zijn kan dat opnieuw de vrees voor een renteverhoging aanwakkeren.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag op macro-economisch vlak oog voor de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de VS in oktober. In China bleek deze vanochtend licht gestegen.

Nabeurs op Wall Street was het gisteren de beurt aan Apple, ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, om kwartaalcijfers te delen.

De totale omzet van Apple daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis nipt van 90,1 miljard dollar naar 89,5 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op bijna 23 miljard dollar, van 20,7 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel van 1,46 dollar was duidelijk beter dan de 1,39 dollar die werd voorspeld door analisten. In het vierde kwartaal van vorig jaar kwam de winst per aandeel nog uit op 1,29 dollar.

Formeel gaf Apple geen outlook af, maar in de toelichting voor analisten zei financieel topman Luca Maestri te verwachten dat de omzet in het lopende kwartaal op jaarbasis vergelijkbaar zal zijn, en dit was een tegenvaller, want analisten rekenden op een omzetgroei van vijf procent in het belangrijkste kwartaal voor Apple, met de feestdagen.

In de nabeurshandel daalde het aandeel Apple donderdag meer dan drie procent na een plus van twee procent in de reguliere sessie.

De prijs van een vat WTI-olie handelde nagenoeg vlak op 82,52 dollar. Ook de prijs van olie wist na de vergadering van de Federal Reserve te profiteren, maar stevent af op een weekverlies van grofweg 3 procent. Colin Cieszynski van SIA Wealth Management zag de obligatierentes dalen na het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, waardoor de dollar ook verzwakte, wat weer "een tegenwind wegnam voor de prijs van olie en andere grondstoffen", aldus de marktstrateeg.

Ondertussen blijven analisten de oorlog tussen Israël en Hamas volgen en letten ze vooral op tekenen dat Iran betrokken zou raken bij het conflict. Vooralsnog lijkt dat uit te blijven.

Het muntpaar euro/dollar koerste iets hoger rond een niveau van 1,0644 nu zowel de Fed als de ECB opnieuw op de pauzeknop hebben gedrukt.

Bedrijfsnieuws

Arista Networks rapporteerde hogere kwartaalwinsten en -omzet en gaf aan dat de vraag naar zijn clouddiensten en kunstmatige intelligentieaanbod sterk blijft. De aandelen stegen voorbeurs met 9 procent.

Pinterest boekte winst en realiseerde in het derde kwartaal een omzetgroei met dubbele cijfers en overtrof daarmee de verwachtingen van Wall Street. De aandelen stegen voorbeurs met 15 procent.

Slotstanden

Wall Street sloot donderdag flink hoger. De S&P 500 steeg 1,9 procent op 4.317,78 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 33.839,08 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.294,19 punten.