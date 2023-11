Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het officiële banenrapport van de VS over oktober. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 445,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.172,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak op 7.059,08 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.450,80 punten. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie bereikte donderdag het laagste niveau in twee weken. De CME FedWatch-tool projecteert nu een kans van 80 procent dat de rente in de VS dit jaar niet meer omhoog gaat. "Het valt natuurlijk nooit uit te sluiten, maar ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is dat we klaar zijn met de renteverhogingen", zei hoofdeconoom Mark Zandi van Moody's. CEO Jamie Dimon van JPMorgan Chase zei dat het mogelijk blijft dat de Federal Reserve de rentetarieven met nog eens 75 basispunten kan verhogen als gevolg van een hardnekkiger dan verwachte inflatie. De bedrijfswereld moet volgens hem voorbereid zijn op zo'n 'worst-case' scenario. Het Amerikaanse banenrapport over oktober, dat vanmiddag om 13:30 uur wordt vrijgegeven trekt vrijdag de meeste aandacht. Economen voorzien een werkloosheid van 3,8 procent en een banengroei van 170.000, ten opzichte van 336.000 een maand eerder. Een sterk rapport kan de vrees voor een renteverhoging mogelijk weer aanwakkeren. Olie noteerde vrijdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 82,22 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 86,55 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0644. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0627 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0623 op de borden.



Bedrijfsnieuws A.P. Moller-Maersk is van plan meer dan 10.000 banen te schrappen in een poging de kosten in bedwang te houden, nu het Deense containerbedrijf kampt met een lagere vraag, lagere vrachttarieven en inflatiedruk. Het aandeel noteerde 14 procent lager. BMW heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen, terwijl de winst onder druk stond, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. BMW mikt daarmee nog steeds op een EBIT-marge van 9 tot 10,5 procent en een solide groei van de leveringen in het automotive-segment. Het aandeel noteerde 3,6 procent hoger. In Brussel en Amsterdam trok Galapagos de aandacht met een plus van 6,8 procent na cijfers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P 500 steeg donderdag 1,9 procent op 4.317,78 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 33.839,08 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.294,19 punten. Bron: ABM Financial News

