Valuta: euro houdt stand

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd boven de 1,06 dollar in afwachting van de banendata over oktober uit de VS.

"Het draait vandaag helemaal om de banengroei in de VS over oktober", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury van vrijdag tegen ABM Financial News. "Mocht het rapport van vanmiddag op het vlak van de banengroei en loonontwikkeling sterk afwijken van de verwachting dan kan dat de euro/dollarkoers raken", aldus Erdmann.

De verwachting voor de banengroei ligt op 170.000 tegen 336.000 een maand eerder. Het gemiddelde uurloon stijgt naar verwachting op maandbasis met 0,3 procent tegen 0,2 procent in september.

De Duitse export daalde in september harder dan verwacht en dat gold ook voor de productie van de Franse industrie in dezelfde maand. De Britse dienstensector zag in oktober toch kans iets minder te krimpen dan eerder gedacht.

In de VS gaat het vandaag verder nog om de definitieve inkoopmanagersindices voor de dienstensector over oktober van S&P en ISM.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent hoger op 1,0644 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8717 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2210 dollar.