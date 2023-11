Bescheiden winst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger, na de winsten van donderdag. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 736,58 punten. "De dalende rentes geven aandelen wat lucht", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Het positieve momentum werd woensdagavond al in gang gezet na de persconferentie van Jerome Powell bij het rentebesluit van de Fed. Vervolgens begonnen rentes op staatsobligaties stevig te dalen", zo zag Blekemolen. "Na een zwakke oktobermaand zijn de Amerikaanse beurzen voortvarend van start gegaan." ING verwacht nu dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Of deze verwachting aanhoudt, wordt mede bepaald door het Amerikaanse banenrapport over oktober, dat vanmiddag om 13:30 uur wordt vrijgegeven. Economen voorzien een werkloosheid van 3,8 procent en een banengroei van 170.000, ten opzichte van 336.000 een maand eerder. Een sterk rapport kan de vrees voor een renteverhoging echter weer aanwakkeren. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0644. De olieprijzen maakten een pas op de plaats. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Prosus 3,3 procent en Adyen met 2,4 procent. Shell noteerde onderaan met een verlies van 1,8 procent, na de koersstijging op donderdag na cijfers. ING liet vrijdag juist een herstel zien van 2,6 procent, na de koersdaling op donderdag na de kwartaalupdate van de bank. In de AMX zette Just Eat Takeaway zijn opmars van donderdag voort met een winst van 2,6 procent. Galapagos won 4,8 procent na cijfers. Jefferies vond evenwel de verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca tegenvallen, terwijl ook de outlook voor heel het jaar onder de consensus uitkwam. In de AScX was Brunel de gebeten hond met een koersdaling van 9,0 procent. De specialistische detacheerder werd minder optimistisch over het lopende vierde kwartaal. Funderingsspecialist Sif verloor daarnaast 8,0 procent, ook na een kwartaalupdate met waarschuwende woorden over de laatste maanden van dit jaar. De rapportage van ForFarmers kon beleggers uiteindelijk ook niet bekoren. De veevoederspecialist won bij opening van de beurzen ongeveer 6 procent, maar leverde alle winst gedurende de ochtend weer in. Het aandeel koerste 0,4 procent lager. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor het aandeel licht. Bron: ABM Financial News

