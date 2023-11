Beursblik: solide resultaten Eurocommercial Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in de eerste negen maanden van dit jaar goed gepresteerd. Dit oordeelde analist Inna Maslova van Degroof Petercam vrijdag in een rapport. "Solide resultaten", zei Maslova. De huurindexering blijft volgens de analist hoog en dat helpt de hogere rentekosten op te vangen. Ook over de operationele prestaties van de portefeuille is Maslova te spreken. "De bezettingsgraad is door de jaren heen consistent hoog gebleven", aldus de analist. Voor het boekjaar 2023 gaat Eurocommercial Properties inmiddels uit van een direct resultaat per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro. Eerder mikte het vastgoedfonds nog op 2,25 tot 2,35 euro. Dit impliceert volgens Maslova niet langer een groei van de winst per aandeel van 2,1 procent, maar van 3 procent op jaarbasis. Degroof mikt op een vlakke winstgroei. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Eurocommercial Properties met een koersdoel van 23,50 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 0,7 procent tot 21,88 euro. Bron: ABM Financial News

