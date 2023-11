Massaontslag bij Maersk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) A.P. Moller-Maersk is van plan meer dan 10.000 banen te schrappen in een poging de kosten in bedwang te houden, nu het Deense containerbedrijf kampt met een lagere vraag, lagere vrachttarieven en inflatiedruk. Dit werd door Maersk vrijdagochtend bekendgemaakt. Maersk verwacht dat de winst dit jaar aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal vallen. Het containerbedrijf mikt op een onderliggende EBITDA van 9,5 tot 11 miljard dollar en een onderliggende EBIT van 3,5 tot 5 miljard dollar. "Sinds de zomer kampen we met overcapaciteit in de meeste regio's, wat forse prijsdalingen tot gevolg heeft, terwijl er weinig schepen uit de vaart worden genomen", aldus CEO Vincent Clerc. "Gezien de uitdagende tijden, verhogen we de kostenbesparingen." De vrachttarieven liepen in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 58 procent terug, terwijl de volumes 5 procent hoger lagen. Het bedrijf verwacht dat de markt volatiel blijft en snijdt daarom in het personeelsbestand. Begin dit jaar had Maersk 110.000 mensen in dienst, maar dit moet uiteindelijk worden teruggebracht tot onder de 100.000. Dit zal volgend jaar tot 600 miljoen dollar aan besparingen moeten leiden, maar ook tot herstructureringskosten van 350 miljoen dollar. Eerder werd nog rekening gehouden met 150 miljoen dollar aan dergelijke kosten. Maersk is ook van plan minder te investeren en herziet het inkoopprogramma van eigen aandelen In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een nettowinst van 521 miljoen dollar, beduidend minder dan de 8,9 miljard dollar een jaar eerder. De totale omzet liep met 47 procent terug tot 12,1 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

