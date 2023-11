AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger op 738,55 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent won. Onder de hoofdaandelen won Prosus vier procent, gevolgd door Adyen met anderhalf procent. Shell noteerde onderaan met een verlies van 0,8 procent, na de koersstijging op donderdag na cijfers. ING liet vrijdag juist een herstel zien van 1,1 procent, na de koersdaling op donderdag na de kwartaalupdate van de bank. Wolters Kluwer was met een verlies van ruim een half procent vrijdag de grootste daler. In de AMX zette Just Eat Takeaway zijn opmars van donderdag voort met een winst van drie procent. Galapagos won ook meer dan 3 procent na cijfers. In de AScX was Brunel de gebeten hond met een koersdaling van 10 procent. De specialistische detacheerder werd minder optimistisch over het lopende vierde kwartaal. Funderingsspecialist Sif verloor daarnaast zeven procent, ook na een kwartaalupdate met waarschuwende woorden over de laatste maanden van dit jaar. De rapportage van ForFarmers kon beleggers daarnaast wel bekoren. De veevoederspecialist won ongeveer 6 procent. Bron: ABM Financial News

