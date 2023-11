BMW handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen, terwijl de winst onder druk stond, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse autobouwer. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 37,2 miljard naar 38,5 miljard euro. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden vooraf rekening met een omzet van 37,4 miljard euro. De volledige integratie van de joint venture BMW Brilliance Automotive hielp onderaan de streep, zo stelde BMW. De hogere omzetvolumes en positieve productmix droegen ook bij aan de resultaten. Tegelijk had de autobouwer wel last van negatieve wisselkoerseffecten. De winst na belastingen daalde van 3,2 naar 2,9 miljard euro. Analisten mikten op 2,6 miljard euro. Het afdekken van renterisico’s drukte de winst met 289 miljoen euro. De EBIT van BMW steeg van 3,7 tot 4,4 miljard euro bij een marge in het automotive-segment van 9,8 procent. Dit was een jaar eerder 8,9 procent. De outlook werd gehandhaafd. BMW mikt daarmee nog steeds op een EBIT-marge van 9 tot 10,5 procent en een solide groei van de leveringen in het automotive-segment. Bron: ABM Financial News

