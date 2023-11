AEX zet opmars vermoedelijk voort

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Het Damrak kende donderdag nog een bijna euforische handelsdag met een stijging voor de AEX van bijna 2 procent naar 736,03 punten, terwijl de Midkap index zelfs meer dan 3 procent won.

De belangrijkste aanleiding voor het positieve sentiment was het besluit van de Federal Reserve om de rente woensdagavond niet te verhogen, en de opmerking van voorzitter Jerome Powell bij de toelichting op het besluit dat de Fed nu eerst de gevolgen van de hogere rentes op de economie wil afwachten.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde in reactie scherp en aandelen kregen over de brede linie een flinke impuls. Op Wall Street sloten de hoofdindices donderdagavond met krap twee procent in het groen. Woensdag zat Wall Street ook al in de lift.

ING verwacht nu dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

Of deze verwachting aanhoudt wordt mede bepaald door het Amerikaanse banenrapport over oktober, dat vanmiddag om 13:30 uur wordt vrijgegeven. Economen voorzien een werkloosheid van 3,8 procent en een banengroei van 170.000, ten opzichte van 336.000 een maand eerder. Een sterk rapport kan de vrees voor een renteverhoging echter weer aanwakkeren.

Nabeurs op Wall Street was het gisteren de beurt aan Apple, ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, om kwartaalcijfers te delen.

De totale omzet van Apple daalde in het afgelopen kwartaal op jaarbasis nipt van 90,1 miljard dollar naar 89,5 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op bijna 23 miljard dollar, van 20,7 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel van 1,46 dollar was duidelijk beter dan de 1,39 dollar die werd voorspeld door analisten. In het vierde kwartaal van vorig jaar kwam de winst per aandeel nog uit op 1,29 dollar.

Formeel gaf Apple geen outlook af, maar in de toelichting voor analisten zei financieel topman Luca Maestri te verwachten dat de omzet in het lopende kwartaal op jaarbasis vergelijkbaar zal zijn, en dit was een tegenvaller, want analisten rekenden op een omzetgroei van vijf procent in het belangrijkste kwartaal voor Apple, met de feestdagen.

In de nabeurshandel daalde het aandeel Apple donderdag meer dan drie procent na een plus van twee procent in de reguliere sessie.

De olieprijs steeg donderdag voor het eerst in dagen. Bij een settlement van 82,46 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent duurder.

Op de Aziatische aandelenmarkten is het sentiment vanochtend erg positief, met een winst voor de Hang Seng index in Hongkong van bijna drie procent, terwijl Sydney, Tokio en Seoel meer dan een procent winnen.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag op macro-economisch vlak ook oog voor de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de VS in oktober. In China bleek deze vanochtend licht gestegen.

Bedrijfsnieuws

In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen de opbrengsten van ontstekingsremmer Jyseleca van Galapagos uit op 82,1 miljoen euro, van 60,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Voor heel 2023 rekent Galapagos nog altijd op een omzet uit Jyseleca van 100 tot 120 miljoen euro. Bij de halfjaarcijfers werd die prognose nog verlaagd, van een eerdere verwachting van 140 tot 160 miljoen euro. Het biotechbedrijf handhaafde daarnaast zijn verwachting voor de cashburn.

Veevoerbedrijf Forfarmers behaalde in het derde kwartaal een fors hogere onderliggende EBITDA, ondanks teruglopende volumes. De onderliggende EBITDA steeg met 33,6 procent. Er werden geen concrete cijfers gegeven.

Funderingsspecialist Sif produceerde in het derde kwartaal meer dan in het tweede kwartaal, maar vooral door gestegen arbeidskosten lijkt de outlook voor 2023 wel een grotere uitdaging.

Eurocommercial Properties heeft in de eerste negen maanden van 2023 de resultaten zien verbeteren en verhoogde de outlook voor dit jaar naar een direct resultaat per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro. Eerder mikte het vastgoedfonds nog op 2,25 tot 2,35 euro.

Brunel is juist minder optimistisch geworden over het lopende vierde kwartaal.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,9 procent op 4.317,78 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 33.839,08 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 13.294,19 punten.