Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, waarbij de beurzen een vervolg lijken te geven aan de forse winsten van donderdag.

IG voorziet een openingswinst van 79 punten voor de Duitse DAX en een plus van 34 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 33 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag al flink hoger geëindigd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er sprake van een opluchtingsrally na de slechte oktobermaand, "nu de dalende rendementen het optimisme aanwakkeren dat centrale banken klaar zijn, nadat de Bank of England de Fed volgde door de rente op het huidige niveau te houden."

De Britse centrale bank liet het rentebeleid donderdagmiddag conform de verwachting ongemoeid. De zogeheten Bank Rate blijft daarmee op 5,25 procent.

"Maar iedereen die dacht dat het besluit een dovish kant zou hebben, zal teleurgesteld zijn met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen een renteverhoging van 25 basispunten", zei Hewson over de stemverhouding bij de Britse centrale bank. De marktanalist van CMC wees ook op de opwaartse bijgestelde inflatieverwachtingen, terwijl de nieuwe groeivoorspellingen tegenvielen.

"Ondanks de sombere vooruitzichten werd duidelijk gemaakt dat de rente waarschijnlijk langer hoger blijft en dat renteverlagingen niet worden overwogen", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Europese industrie afgelopen maand opnieuw kromp, zij het minder hard dan in september.

"Gezien de industriecijfers in de afgelopen maanden nauwelijks in beweging kwamen, lijkt het erop dat de bodem in zicht is", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "De grote vraag is nu wanneer de weg omhoog wordt ingezet." De econoom verwacht dat dit vanaf de eerste helft van volgend jaar zal gebeuren.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Siemens Energy donderdag goede zaken, met een plus van bijna 6,5 procent. Ook aandelen van autofabrikanten zaten in de lift in de DAX.

Zalando heeft de outlook voor dit jaar verlaagd, nu het verwacht dat de druk op de vraag aanhoudt. Het aandeel belandde onderaan op de Duitse beurs, met een verlies van ruim 6 procent.

Lufthansa heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en winst verder zien aantrekken, dankzij een aanhoudend sterke vraag naar vluchten. De aandelenkoers sloot in Frankfurt ruim 7 procent hoger. In Amsterdam en Parijs sloot Air France-KLM meer dan 4 procent in de plus.

Vastgoedaandelen kenden ook een goede dag. Vonovia steeg bijna 4 procent in Frankfurt en Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop in Parijs, met een plus van meer dan 8 procent.

Verder waren aandelen van luxemerken als Kering en LVMH in trek in de CAC 40, terwijl Engie een van de weinige dalers was, met een verlies van ruim een procent.

Adecco heeft in het derde kwartaal van 2023 de omzet licht zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid een kleine daling doormaakte. Adecco zag de volumes in oktober op peil blijven. Het aandeel steeg bijna 14 procent in Zürich.

Shell heeft in het derde kwartaal een lagere winst geboekt dan vorig jaar, maar op kwartaalbasis steeg de winst wel. Het aandeel sloot circa 4 procent hoger. sectorgenoten BP en TotalEnergies eindigden de dag ook in het groen, mede geholpen door de hogere olieprijs.

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een hogere opening tegemoet, waarbij beleggers kunnen reageren op de resultaten van Apple die donderdag nabeurs verschenen. Apple verkocht in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer iPhones, maar de omzet daalde in de meeste regio's, inclusief China. De resultaten waren wel boven verwachting.

Wall Street sloot donderdag flink hoger. "Op de financiële markten lijkt de wind wat te gaan liggen. Er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar de sterkste tegenwind is gaan liggen nu centrale banken stoppen met het dichtdraaien van de geldkraan", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Wall Street sloot woensdag al hoger nadat de Federal Reserve de rente conform de verwachting handhaafde en donderdag kreeg die opluchtingsrally een vervolg.

"Voorzitter Jerome Powell lichtte in een aansluitende persconferentie toe dat de Fed nu eerst de gevolgen van de hogere rentes op de economie wil afwachten. Bovendien heeft de recente stijging van de kapitaalmarktrentes het werk van de Fed deels overgenomen. Hierdoor zijn de financiële condities al zo sterk verkrapt, dat verdere renteverhogingen niet meer nodig zijn. Al wilde Powell dit nog niet helemaal uitsluiten", zag Wiersma. ING verwacht dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en Bank of England.

"En dit betekent nogal wat voor financiële markten", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week met 5.000 is gestegen naar 217.000. Dat week niet sterk af van de verwachting van 214.000.

Verder daalden de arbeidskosten in de VS onverwacht in het derde kwartaal, terwijl de productiviteit toenam. De Amerikaanse fabrieksorders stegen in september harder dan verwacht.

WTI-olie werd donderdag 2,5 procent duurder en kostte 82,46 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,68 procent.

Bedrijfsnieuws

Moderna heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden door afwaarderingen en waarschuwde ook dat er de komende jaren geen winsten te verwachten zijn. Het aandeel verloor 6,5 procent.

Eli Lilly gaf een winstwaarschuwing af, terwijl de winstverwachting een kwartaal eerder nog werd verhoogd. Het aandeel won ruim 4,5 procent.

DoorDash boekte het sterkste kwartaal sinds de beursgang in 2020. Het aandeel steeg bijna 16 procent.

Etsy steeg ruim anderhalf procent, ondanks dat het online verkoopplatform een omzetdaling meldde in het afgelopen kwartaal en CEO Josh Silverman sprak van een zeer uitdagend klimaat voor de sector.



Electronic Arts rapporteerde een licht hogere omzet. Het aandeel won ruim 3,5 procent.

PayPal versloeg de verwachtingen en verhoogde de outlook. Het aandeel steeg 6,5 procent.

Qualcomm opende woensdag nabeurs de boeken en kwam daarbij met een sterke outlook. Het aandeel ging donderdag bijna 6 procent hoger.

Roku gaf ook een sterker dan verwachte outlook af voor de omzet in het vierde kwartaal, waarop het aandeel liefst 31 procent steeg. De outlook van Airbnb was aan de voorzichtige kant en het aandeel verloor ruim 3 procent.

SolarEdge leverde 4 procent in, na een onverwacht kwartaalverlies en een omzetdaling. Voor het komende kwartaal is de omzetverwachting ook niet al te best, vanwege "een traag marktklimaat".

Beyond Meat steeg ruim 18 procent, hoewel de fabrikant van vleesvervangers de outlook voor heel het jaar verlaagde.

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend hoger. De Chinese dienstensector bleek afgelopen maand iets sterker gegroeid, maar de samengestelde index wees op een pas op de plaats voor de Chinese economie.

"De Chinese economie laat tekenen zien van uitbodeming, maar het fundament dat dit herstel draagt, is niet erg solide", zei econoom Wang Zhe van Caixin.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0628. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0623.

