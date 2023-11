Apple verkoopt meer iPhones

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft het afgelopen kwartaal meer iPhones verkocht, terwijl de omzet licht daalde.

"Apple is verheugd dat we vandaag een recordomzet voor iPhone in het septemberkwartaal kunnen melden en een omzetrecord aller tijden voor Services", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "We gaan nu met onze sterkste productreeks ooit het vakantieseizoen in, inclusief de iPhone 15-reeks", aldus de topman.

De totale omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 89,5 miljard dollar, tegenover 90,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 89,3 miljard dollar.

In de Americas steeg de omzet, in de overige regio's, inclusief China, was sprake van een omzetdaling.

De helft van de totale omzet kwam uit de verkoop van iPhones. Apple verkocht voor 43,8 miljard dollar aan toestellen, gelijk aan de analistenverwachting. In het vierde kwartaal van vorig jaar verkocht Apple voor 42,6 miljard dollar aan iPhones.

Aan het eind van de afgelopen verslagperiode lanceerde Apple de iPhone 15.

De omzet uit diensten steeg in het vierde kwartaal naar 22,3 miljard dollar, van 19,2 miljard dollar een jaar eerder. Hier rekende de markt op 21,4 miljard dollar.

De verkoop van iPads daalde het afgelopen kwartaal van 7,2 miljard tot circa 6,4 miljard dollar, waar analisten rekenden op 6,2 miljard dollar.

De opbrengsten uit Mac-computers kwamen uit op 7,6 miljard dollar, van 11,5 miljard dollar een jaar geleden en onder de verwachting van 8,5 miljard dollar.

Bij wearables, home en accessoires daalden de opbrengsten van 9,7 miljard naar 9,3 miljard dollar, waar analisten rekenden op 9,5 miljard dollar.

De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op bijna 23 miljard dollar, van 20,7 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel van 1,46 dollar was beter dan de 1,39 dollar die werd voorspeld door analisten. In het vierde kwartaal van vorig jaar kwam de winst per aandeel uit op 1,29 dollar.

In de nabeurshandel daalde het aandeel Apple donderdag bijna een procent na een plus van 2 procent in de reguliere sessie.