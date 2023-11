Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag voor het eerst in drie dagen gestegen. Bij een settlement van 82,46 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent duurder. Colin Cieszynski van SIA Wealth Management zag de obligatierentes dalen na het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, waardoor de dollar ook verzwakte, wat weer "een tegenwind wegnam voor de prijs van olie en andere grondstoffen", aldus de marktstrateeg. Ondertussen blijven analisten de oorlog tussen Israël en Hamas volgen en letten ze vooral op tekenen dat Iran betrokken zou raken bij het conflict. "We zijn terug op de niveaus van voor de gruweldaad [van Hamas], wat suggereert dat handelaren niet verwachten dat de vijandelijkheden zich zullen uitbreiden," zei marktanalist David Morrison van Trade Nation. Dat gezegd hebbende, blijft de dreiging van verstoring van de olieproductie bestaan, waarschuwen analisten van Sevens Report Research. "Die dreiging zal shortsellers alert houden tot er een staakt-het-vuren wordt afgekondigd, waardoor de markt vatbaar blijft voor mogelijk aanzienlijke short squeezes", denken de marktkenners. Bron: ABM Financial News

