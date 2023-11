Wall Street koerst hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 1,8 procent op 4.314,09 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.793,61 punten en de Nasdaq noteerde 1,7 procent hoger op 13.282,16 punten.

"Op de financiële markten lijkt de wind wat te gaan liggen. Er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar de sterkste tegenwind is gaan liggen nu centrale banken stoppen met het dichtdraaien van de geldkraan", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Wall Street sloot woensdag al hoger nadat de Federal Reserve de rente conform de verwachting handhaafde en donderdag kreeg die opluchtingsrally een vervolg.

"Voorzitter Jerome Powell lichtte in een aansluitende persconferentie toe dat de Fed nu eerst de gevolgen van de hogere rentes op de economie wil afwachten. Bovendien heeft de recente stijging van de kapitaalmarktrentes het werk van de Fed deels overgenomen. Hierdoor zijn de financiële condities al zo sterk verkrapt, dat verdere renteverhogingen niet meer nodig zijn. Al wilde Powell dit nog niet helemaal uitsluiten", zag Wiersma. ING verwacht dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente, net als de Europese Centrale Bank en Bank of England.

"En dit betekent nogal wat voor financiële markten", aldus Wiersma.

Beleggers in New York verwerkten donderdag ook een reeks aan kwartaalcijfers, met vaak forse koersuitslagen. Nabeurs opent Apple de boeken.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week met 5.000 is gestegen naar 217.000. Dat week niet sterk af van de verwachting van 214.000.

Verder daalden de arbeidskosten in de VS onverwacht in het derde kwartaal, terwijl de productiviteit toenam. De Amerikaanse fabrieksorders stegen in september harder dan verwacht.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0632. WTI-olie werd 2,5 procent duurder en kostte 82,50 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,68 procent.

Bedrijfsnieuws

Moderna heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden door afwaarderingen en waarschuwde ook dat er de komende jaren geen winsten te verwachten zijn. Het aandeel verloor 8 procent.

Eli Lilly gaf een winstwaarschuwing af, terwijl de winstverwachting een kwartaal eerder nog werd verhoogd. Het aandeel won 4 procent.

DoorDash boekte het sterkste kwartaal sinds de beursgang in 2020. Het aandeel steeg bijna 17 procent.

Etsy steeg 2,5 procent, ondanks dat het online verkoopplatform een omzetdaling meldde in het afgelopen kwartaal en CEO Josh Silverman sprak van een zeer uitdagend klimaat voor de sector.



Electronic Arts rapporteerde een licht hogere omzet. Het aandeel won 4,5 procent.

PayPal versloeg de verwachtingen en verhoogde de outlook. Het aandeel steeg 6,5 procent.

Qualcomm opende woensdag nabeurs de boeken en kwam daarbij met een sterke outlook. Het aandeel ging donderdag meer dan 5 procent hoger.

Roku gaf ook een sterker dan verwachte outlook af voor de omzet in het vierde kwartaal, waarop het aandeel liefst 30 procent steeg. De outlook van Airbnb was aan de voorzichtige kant en het aandeel verloor ruim 2 procent.

SolarEdge leverde 8 procent in, na een onverwacht kwartaalverlies en een omzetdaling. Voor het komende kwartaal is de omzetverwachting ook niet al te best, vanwege "een traag marktklimaat".

Beyond Meat steeg bijna 19 procent, hoewel de fabrikant van vleesvervangers de outlook voor heel het jaar verlaagde.