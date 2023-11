Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,8 procent tot 444,36 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,5 procent op 15.143,60 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,9 procent in de plus bij een stand van 7.060,69 punten. De Britse FTSE sloot 1,5 procent hoger op 7.452,58 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is momenteel sprake van een opluchtingsrally na de slechte oktobermaand, "nu de dalende rendementen het optimisme aanwakkeren dat centrale banken klaar zijn, nadat de Bank of England de Fed volgde door de rente op het huidige niveau te houden."

De Federal Reserve handhaafde woensdagavond het monetaire beleid. Volgens Pimco legt de Fed de lat hoger voor toekomstige renteverhogingen nu de financiële voorwaarden verder zijn verkrapt.

De Bank of England liet het rentebeleid donderdagmiddag ook ongemoeid. De zogeheten Bank Rate blijft daarmee op 5,25 procent.

"Maar iedereen die dacht dat het besluit een dovish kant zou hebben, zal teleurgesteld zijn met 6 stemmen voor en 3 stemmen tegen een renteverhoging van 25 basispunten", zei Hewson over de stemverhouding bij de Britse centrale bank. De marktanalist van CMC wees ook op de opwaartse bijgestelde inflatieverwachtingen, terwijl de nieuwe groeivoorspellingen tegenvielen.

"Ondanks de sombere vooruitzichten werd duidelijk gemaakt dat de rente waarschijnlijk langer hoger blijft en dat renteverlagingen niet worden overwogen", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Europese industrie afgelopen maand opnieuw kromp, zij het minder hard dan in september.

"Gezien de industriecijfers in de afgelopen maanden nauwelijks in beweging kwamen, lijkt het erop dat de bodem in zicht is", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "De grote vraag is nu wanneer de weg omhoog wordt ingezet." De econoom verwacht dat dit vanaf de eerste helft van volgend jaar zal gebeuren.

De euro/dollar noteerde op 1,0616. WTI-olie werd 2 procent duurder.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van bijna 6,5 procent. Ook aandelen van autofabrikanten zaten in de lift in de DAX.

Zalando heeft de outlook voor dit jaar verlaagd, nu het verwacht dat de druk op de vraag aanhoudt. Het aandeel belandde onderaan op de Duitse beurs, met een verlies van ruim 6 procent.

Lufthansa heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en winst verder zien aantrekken, dankzij een aanhoudend sterke vraag naar vluchten. De aandelenkoers sloot in Frankfurt ruim 7 procent hoger. In Amsterdam en Parijs sloot Air France-KLM meer dan 4 procent in de plus.

Vastgoedaandelen kenden ook een goede dag. Vonovia steeg bijna 4 procent in Frankfurt en Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop in Parijs, met een plus van meer dan 8 procent.

Verder waren aandelen van luxemerken als Kering en LVMH in trek in de CAC 40, terwijl Engie een van de weinige dalers was, met een verlies van ruim een procent.

Adecco heeft in het derde kwartaal van 2023 de omzet licht zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid een kleine daling doormaakte. Adecco zag de volumes in oktober op peil blijven. Het aandeel steeg bijna 14 procent in Zürich.

Shell heeft in het derde kwartaal een lagere winst geboekt dan vorig jaar, maar op kwartaalbasis steeg de winst wel. Het aandeel sloot circa 4 procent hoger. sectorgenoten BP en TotalEnergies eindigden de dag ook in het groen, mede geholpen door de hogere olieprijs.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot ruim een procent in de plus.