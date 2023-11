BAM uitblinker op felgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met overtuigende winsten gesloten, profiterend van het besluit van de Federal Reserve woensdagavond om de rente onveranderd te laten en enkele goed ontvangen bedrijfsresultaten op Wall Street.

De AEX index sloot 1,9 procent hoger op 736,03 punten.



"Op de financiële markten lijkt de wind wat te gaan liggen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar de sterkste tegenwind is gaan liggen nu centrale banken stoppen met het dichtdraaien van de geldkraan."

Voorzitter Jerome Powell van de Fed lichtte in een aansluitende persconferentie toe dat de Fed nu eerst de gevolgen van de hogere rentes op de economie wil afwachten, zo merkte Wiersma op. "Bovendien heeft de recente stijging van de kapitaalmarktrentes het werk van de Fed deels overgenomen. Hierdoor zijn de financiële condities al zo sterk verkrapt, dat verdere renteverhogingen niet meer nodig zijn", aldus de expert van ING.

"De reactie van beleggers op het besluit van de Fed om weer op de pauzeknop te drukken, werd met gejuich ontvangen. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties zakten als een baksteen en aandelenkoersen veerden op", zag Wiersma.

"Op het eerste gezicht leek Powell havikachtig over te komen, maar de markten trapten daar niet in, vooral omdat de economische cijfers van woensdag lieten zien dat de economie lijkt te vertragen", vulden analisten van CMC Markets aan.

De Bank of England liet donderdagmiddag eveneens de rente ongemoeid. De stemverhouding was zes tegen drie. In september werd voor het eerst de cyclus van verhogingen doorbroken, toen met een stemverdeling van vijf tegen vier.



Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Europese industrie afgelopen maand nog steeds krimp liet zien. "Gezien de industriecijfers in de afgelopen maanden nauwelijks in beweging kwamen, lijkt het erop dat een bodem in zicht is", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting. "De grote vraag is nu wanneer de weg omhoog wordt gevonden." De econoom voorziet de start van het herstel in de eerste helft van volgend jaar.

De Amerikaanse fabrieksorders stegen in september sterker dan verwacht. En het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg afgelopen week met 5.000 tot 217.000. Dit week niet sterk af van de verwachting van 214.000.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0616. De olieprijzen stegen met circa anderhalf procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Randstad, ArcelorMittal en het hafgeleidertrio Besi, ASML en ASMI aan kop met koerswinsten van 3 tot ruim 4 procent.

Zwaargewicht Shell won ook bijna 4 procent na kwartaalcijfers. RBC sprak van nette cijfers. Shell koopt de komende maanden voor nog eens 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen in.

ING verloor juist 1,8 procent na het openen van de boeken. Toch bleken analisten positief. Onder meer het nieuwe inkoopprogramma van eigen aandelen was met 2,5 miljard euro groter dan verwacht. ING was een uitzondering in de AEX met zijn rode cijfers.

In de AMX won Just Eat Takeaway 6 procent, nadat de Amerikaanse sectorgenoot DoorDash woensdagavond nabeurs op Wall Street meevallende cijfers rapporteerde.

Allfunds Group won ook 6 procent en een hele trits aandelen, waaronder WDP, Alfen, Aperam, Aalberts, Eurocommercial en Basic-Fit werden 4 tot 5 procent meer waard. De Midkap-index als geheel steeg meer dan 3 procent.

De enige daler was Flow Traders, met een kleine min.

In de AScX blonk bouwbedrijf BAM uit na kwartaalcijfers. De bouwer overtrof de verwachtingen en verhoogde de outlook. Analisten van ING benadrukten dat naast de aantrekkende financiële positie ook het risicoprofiel van BAM ten opzichte van het verleden flink verbeterd is, hetgeen leidt tot stabielere operationele marges en kasstromen. In de toekomst zal BAM dan ook volgens de analist "een betrouwbare dividendbetaler worden". Het aandeel sloot 9 procent hoger.

Azerion werd bijna 4 procent goedkoper en was de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Ook op Wall Street stonden de seinen op groen. De S&P500 index steeg 1,5 procent.