Nog tweeduizend banen weg bij VDL Nedcar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VDL Nedcar ziet zich gedwongen op per 1 maart het merendeel van de banen bij het bedrijf te schrappen, omdat BMW met de productie stopt en er geen andere projecten gevonden konden worden. Dat maakte het bedrijf uit Born donderdag bekend. Vanaf 1 november ging het bedrijf al over op één ploegendienst, waardoor 1.000 uitzendkrachten en 500 vaste medewerkers het bedrijf moesten verlaten. Van de 2.500 medewerkers die momenteel nog bij het bedrijf werken, wil het bedrijf er nog ruim 2.000 laten vertrekken. Dat voorstel heeft VDL Nedcar nu ingediend bij de Ondernemingsraad. Er zouden dan per 1 maart 450 banen overblijven. Deze medewerkers worden ingezet voor het bouwen van prototypes voor nieuwe klanten, het ombouwen van de fabriek voor nieuwe opdrachtgevers en andere werkzaamheden. Daarnaast werkt de autofabriek van VDL Groep onverminderd door aan nieuwe projecten. Ook worden, los daarvan, naar verwachting enkele honderden banen gecreëerd in het Mobility Innovation Centre. De pogingen om het opgezegde productiecontract van BMW te vervangen door een andere opdrachtgever zijn niet gelukt, stelde directeur John van Soerland. Dit kwam vooral door turbulente omstandigheden op de mondiale automarkt en overcapaciteit in de automotive industrie. "Wij balen daarvan en voor onze medewerkers die hun baan verliezen spijt ons dat. Ondertussen draaien onze acquisitie-inspanningen om nieuwe opdrachtgevers aan te trekken onverminderd door”. Bron: ABM Financial News

