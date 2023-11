Beursblik: meer productie bij Sif verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het derde kwartaal meer geproduceerd dan in het tweede kwartaal. Dit bleek uit een korte vooruitblik van ING voor de resultaten van de funderingsspecialist die vrijdag voorbeurs worden gepresenteerd. ING verwacht een productie van 55 kiloton in het derde kwartaal, terwijl Sif in het tweede kwartaal 46 kiloton produceerde. Voor de aangepaste EBITDA gaat de bank uit van 10,9 miljoen euro. Sif herhaalde bij de halfjaarcijfers de outlook en zei op schema te liggen om de verwachtingen voor 2023 te halen. Het Roermondse bedrijf gaat voor dit jaar uit van een EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro. Verder zei CEO Fred van Beers bij de halfjaarcijfers te rekenen op een jaarproductie van ongeveer 208 kiloton. Het orderboek van Sif was per 25 augustus voor 754 kiloton gevuld, waarvan over 290 kiloton nog exclusief wordt onderhandeld. Voor 2024 en daarna rekent ING op een orderboek van 660 kiloton. ING heeft een Houden advies voor het aandeel Sif met een koersdoel van 12,00 euro. Het aandeel noteerde donderdagmiddag 0,6 procent in het groen op 9,49 euro. Bron: ABM Financial News

