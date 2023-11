Update: beursblik: aanhoudende robuuste groei voor Brunel verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Brunel komt vrijdag voorbeurs vermoedelijk met een solide update over het derde kwartaal, die een aanhoudende robuuste groei zal laten zien. Dit is de verwachting van ING.

"Ondanks winstwaarschuwingen in de sector, verwachten we een solide update van Brunel, aangezien zij (vrijwel) niet zijn blootgesteld aan permanente plaatsing, noch aan een cyclisch gevoelige sector of aan sectoren met een hoge schaarste of robuuste vraag van klanten", schreef ING in een vooruitblik op de cijfers van Brunel. In Automotive, goed voor circa 8 procent van de omzet van de groep, berekende ING, is Brunel grotendeels blootgesteld aan de relatief veerkrachtige R&D-afdeling.

"We verwachten dan ook geen tekenen van zwakte en een eerder positieve update", aldus ING.

ING rekent op een omzet van 350,2 miljoen euro in het derde kwartaal, tegen 301,7 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. In alle regio's zou de omzet van Brunel zijn gestegen, denkt de bank.

De brutowinst zou zijn verbeterd van 66,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022, naar 73,5 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. De bijbehorende marge is vermoedelijk wel gedaald, denkt ING, van 21,7 tot 21,0 procent.

"De EBIT zou moeten verbeteren door het doorwerken van de looninflatie", meent ING, dat op een aangepaste EBIT rekent van 18,8 miljoen in het derde kwartaal, van 17,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022. In het tweede kwartaal kwam de EBIT uit op 11,0 miljoen euro.

Bij de resultaten over het tweede kwartaal had Brunel al aangegeven dat het mikte op een versnelling van de EBIT-groei.

Verder zijn de operationele kosten in het derde kwartaal vermoedelijk opgelopen naar 54,7 miljoen, van 48,0 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal kwamen die kosten uit op 53,8 miljoen euro.

Outlook

Volgens ING ligt Brunel op koers om de analistenconsensus van een aangepaste EBIT van ruim 70 miljoen euro te halen.

Op 28 november houdt Brunel een beleggersdag, waarbij de detacheerder vermoedelijk zijn langetermijndoelen zal verhogen, meent ING "aangezien ze een jaar voorlopen op het plan." De bank houdt er rekening mee dat Brunel een margedoelstelling voor de lange termijn zal afgeven van 7 tot 8 procent.

Het aandeel Brunel noteerde donderdagmiddag 1,1 procent hoger op 13,42 euro.

