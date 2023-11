Groene start Wall Street voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell er woensdag op hintte dat de beleidsrente van de Amerikaanse centrale bank voorlopig niet verder zal worden verhoogd. Een reeks kwartaalcijfers werd overwegend goed ontvangen, met vaak forse koersuitslagen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de opening tot 1,0 procent in het groen. Technologiebeurs Nasdaq kan zich opmaken voor een openingswinst van 1,4 procent. "Op het eerste gezicht leek Powel havikachtig over te komen, maar de markten trapten daar niet in, vooral omdat de economische cijfers van woensdag lieten zien dat de economie lijkt te vertragen", stelde CMC Markets. De Amerikaanse arbeidskosten daalden in het derde kwartaal onverwacht, terwijl de productiviteit harder dan verwacht steeg, bleek donderdag. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg afgelopen week met 5.000 tot 217.000. Dit week niet sterk af van de verwachting van 214.000. De Europese en Aziatische beurzen stegen na het ongewijzigde rentebesluit van de Fed op woensdag. De Bank of England liet donderdagmiddag eveneens de rente ongemoeid. De stemverhouding was zes tegen drie. In september werd voor het eerst de cyclus van verhogingen doorbroken, toen met een stemverdeling van vijf tegen vier. De olieprijs steeg nauwelijks. Een december-future West Texas Intermediate werd 0,3 procent duurder op 80,66 dollar, terwijl Brent-olie voor januari 0,5 procent duurder werd op 84,98 dollar. De euro/dollar zat stevig in de lift en stond op 1,0660. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er nog 1,0566 op de borden. Bedrijfsnieuws Er was een barrage aan kwartaalcijfers en nieuwe vooruitzichten die forse uitslagen op het koersenbord genereerden. Moderna heeft in het derde kwartaal een miljardenverlies geleden door afwaarderingen en waarschuwde ook dat er de komende jaren geen winsten te verwachten zijn. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de maker van coronavaccins. Het aandeel daalde 13 orocent. Eli Lilly gaf een winstwaarschuwing af, nadat de winstverwachting een kwartaal eerder nog werd verhoogd. In plaats van 9,70 tot 9,90 dollar verwacht het bedrijf nu iets meer dan 6,50 dollar aangepaste winst per aandeel. Het aandeel stond voorbeurs 1 procent hoger. DoorDash boekte het sterkste kwartaal sinds de beursgang in 2020. Het aandeel steeg 14 procent in de handel voorbeurs. Etsy verloor 3 procent voorbeurs, nadat het online verkoopplatform een omzetdaling meldde voor het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar en CEO Josh Silverman sprak van een "ongelooflijk uitdagend klimaat voor discretionaire consumptiegoederen".



Electronic Arts rapporteerde een licht hogere omzet. Het aandeel steeg voorbeurs krap 6 procent. PayPal versloeg de verwachtingen en verhoogde zijn outlook. Het aandeel van het betaalbedrijf steeg 7 procent. De sector stond de laatste tijd zwaar onder druk op de beurs. Qualcomm verwacht voor het komende kwartaal een omzet van 9,1 miljard tot 9,9 miljard dollar, wat gemiddeld meer is dan de consensus van 9,2 miljard dollar. De winst zou tussen 2,25 en 2,45 dollar per aandeel moeten zijn, boven de consensusverwachting van 2,22 dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 6 procent. Roku gaf ook een sterker dan verwachte outlook af voor de omzet in het vierde kwartaal en steeg maar liefst 18 procent voorbeurs. SolarEdge leverde juist 14 procent in voorbeurs, na een onverwacht kwartaalverlies en een omzetdaling van 13 procent. Voor het komende kwartaal is de omzetverwachting ook niet al te best, vanwege "een traag marktklimaat". Airbnb heeft een omzet van 2,13 miljard tot 2,17 miljard voorspeld voor het vierde kwartaal, iets minder dan de consensusverwachting van 2,18 miljard dollar. Het aandeel stond voorbeurs 2 procent hoger. Beyond Meat steeg 3 procent voorbeurs na resultaten. De fabrikant van vleesvervangers moest de outlook voor heel het jaar verlagen. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P 500 index steeg 1,1 procent tot 4.237,86 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,6 procent naar 13.061,47 punten en de Dow Jones-index steeg 0,7 procent naar 33.274,58 punten. Bron: ABM Financial News

