Bank of England laat rente opnieuw ongemoeid

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft opnieuw besloten om de rente niet te verhogen, met een minimale meerderheid van stemmen. Dat maakte de centrale bank donderdag bekend. De Bank Rate blijft op 5,25 procent. Zes van de negen leden stemden daarvoor. Drie leden stemden voor een verhoging van de rente. De centrale bank merkte op dat er voorlopig geen verlaging van de rente te verwachten valt. Bij de vorige beleidsvergadering in september werd ook besloten de rente niet te verhogen, met een stemverdeling van vijf tegen vier. In de veertien voorgaande vergaderingen werden de rentes steeds verhoogd. Bron: ABM Financial News

